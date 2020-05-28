Потрапляння вантажівки у провалля на дорозі: Київводоканал усуває аварію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У провалля потрапило колесо вантажівки Фото: Київводоканал

Провалля на дорозі утворилося через прорив трубопроводу

Працівники Київводоканалу усувають аварійну ситуацію, що сталася сьогодні на вулиці Дегтярівській, 49. Там через порив трубопроводу водопостачання діаметром 600 мм утворилося провалля на проїжджій частині, в яке потрапило колесо вантажного автомобіля.

Про це повідомляє пресслужба водоканалу.

Працівники Київводоканалу та ДСНС працюють на місці події. До місця аварії спрямовано автокран, який допоможе евакуювати автівку. Після цього фахівці водоканалу розпочнуть ремонт мережі.

На час робіт водопостачання мешканців прилеглих будинків припинятися не буде, а рух транспорту проїжджою частиною буде обмежено.

Раніше у соцмережі повідомили, що на вул. Дегтярівській вантажівка провалилася під асфальт.

27 травня на вулиці Предславинській у Печерському районі Києва трактор провалився під землю.

Раніше «Главком» повідомив про загибель чоловіка, що впав у розритий котлован.

Згодом Київськам міська держадміністрація розповіла про трагедію. За її даними, тіло виявили мешканці сусідніх будинків в котловані разом з огорожею, яку було встановлено навколо місця проведення робіт.

Нагадаємо, 20 травня на вулиці Леваневського у Соломянському районі Києва (місцевість Караваєві дачі) стався прорив трубопроводу з гарячою водою.

26 травня у Голосіївському районі Києва посеред дороги прорвало трубу тепломережі, внаслідок чого утворився фонтан гарячої води.



