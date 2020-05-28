У Києві під асфальт пішла вантажівка (фото)
Другий день у Києві під асфальт провалюється транспорт
Сьогодні, 28 травня, на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі Києва сталася надзвичайна ситуація: вантажівка провалилася під асфальт.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
«Нічого нового - на вулиці Дегтярівській під асфальт пішла вантажівка», - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, 27 травня на вулиці Предславинській у Печерському районі Києва трактор провалився під землю.
Раніше «Главком» повідомив про загибель чоловіка, що впав у розритий котлован.
Згодом Київськам міська держадміністрація розповіла про трагедію. За її даними, тіло виявили мешканці сусідніх будинків в котловані разом з огорожею, яку було встановлено навколо місця проведення робіт.
Нагадаємо, 20 травня на вулиці Леваневського у Соломянському районі Києва (місцевість Караваєві дачі) стався прорив трубопроводу з гарячою водою.
26 травня у Голосіївському районі Києва посеред дороги прорвало трубу тепломережі, внаслідок чого утворився фонтан гарячої води.