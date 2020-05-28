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    Новини

    У Києві під асфальт пішла вантажівка (фото)

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    Праве переднє колесо вантажівки провалилося в яму - У Києві під асфальт пішла вантажівка (фото)
    Праве переднє колесо вантажівки провалилося в яму
    Фото: Київ оперативний

    Другий день у Києві під асфальт провалюється транспорт

    Сьогодні, 28 травня, на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі Києва сталася надзвичайна ситуація: вантажівка провалилася під асфальт.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    «Нічого нового - на вулиці Дегтярівській під асфальт пішла вантажівка», - йдеться в повідомленні.

    Як повідомлялося, 27 травня на вулиці Предславинській у Печерському районі Києва трактор провалився під землю.

    Раніше «Главком» повідомив про загибель чоловіка, що впав у розритий котлован.

    Згодом Київськам міська держадміністрація розповіла про трагедію. За її даними, тіло виявили мешканці сусідніх будинків в котловані разом з огорожею, яку було встановлено навколо місця проведення робіт. 

    Нагадаємо, 20 травня на вулиці Леваневського у Соломянському районі Києва (місцевість Караваєві дачі) стався прорив трубопроводу з гарячою водою.

    26 травня у Голосіївському районі Києва посеред дороги прорвало трубу тепломережі, внаслідок чого утворився фонтан гарячої води.

    Київ дороги вантажівки аварія транспорт надзвичайна ситуація
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