У Києві під асфальт пішла вантажівка (фото)



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Праве переднє колесо вантажівки провалилося в яму Фото: Київ оперативний

Другий день у Києві під асфальт провалюється транспорт

Сьогодні, 28 травня, на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі Києва сталася надзвичайна ситуація: вантажівка провалилася під асфальт.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

«Нічого нового - на вулиці Дегтярівській під асфальт пішла вантажівка», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 27 травня на вулиці Предславинській у Печерському районі Києва трактор провалився під землю.

Раніше «Главком» повідомив про загибель чоловіка, що впав у розритий котлован.

Згодом Київськам міська держадміністрація розповіла про трагедію. За її даними, тіло виявили мешканці сусідніх будинків в котловані разом з огорожею, яку було встановлено навколо місця проведення робіт.

Нагадаємо, 20 травня на вулиці Леваневського у Соломянському районі Києва (місцевість Караваєві дачі) стався прорив трубопроводу з гарячою водою.

26 травня у Голосіївському районі Києва посеред дороги прорвало трубу тепломережі, внаслідок чого утворився фонтан гарячої води.