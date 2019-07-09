Повітрофлотський проспект очистили від біл-бордів (фото)



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Повітрофлотський проспект після демонтажу рекламних засобів

На Повітрофлотському проспекті залишилося 11 біл-бордів

У Києві на проспекті Повітрофлотському демонтовано 88 наземних рекламних засобів. Про це повідомив начальник Управління з питань реклами Київської міської держадміністрації Олександр Смирнов.

«На цьому проспекті довжиною трохи більше 6 км донедавна налічувалось 128 біл-бордів загальною площею 3 327,12 кв. м, а наразі залишилось лише 40 одиниць загальною площею 782,52 кв. м», – зазначив він.

Відтак, на Повітрофлотському проспекті 11 біл-бордів, 28 скролів та 1 сіті-лайт.

«Взагалі, проспект входить у другу та третю форматні зони. Наприклад, у другій форматній зоні можливі лише сіті-лайти та скроли площею до 8 кв. м, а в третій – біл-борди до 32 кв. м. Тим паче, Повітрофлотський має чотири розв’язки, на яких, згідно з Правилами, неможливо розміщувати жодних наземних рекламних засобів», – додав начальник Управління реклами.

Нагадаємо, що впродовж 2018 року в Києві було демонтовано 16 805 рекламних конструкцій.

Реформа у сфері розміщення реклами впроваджується завдяки Правилам розміщення рекламних засобів у Києві. Правила розміщення рекламних засобів засновані на п’яти принципах: безпека, комфорт, естетичність, законність і доступність.

Як повідомив раніше мер Віталій Кличко, за останніх кілька років у Києві демонтували загалом майже 36 тисяч рекламних носіїв.