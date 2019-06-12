Кличко розповів, скільки реклами прибрали з вулиць Києва за останні роки



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Вулиця Еспланадна до і після очищення від реклами

Кампанія з очищення столиці від засилля реклами триває

За останніх кілька років у Києві демонтували загалом майже 36 тисяч рекламних носіїв. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Друзі! Ми продовжуємо очищати місто від засилля реклами! Кияни та наші гості тепер можуть побачити, як насправді виглядають вулиці столиці: насолодитися архітектурою, роздивитися будинки, які були сховані під численними рекламними бордами та вивісками, – написав Кличко. - Загалом за кілька останніх років ми демонтували майже 36 тисяч рекламних носії. Так, наприклад, прибрали всі носії на мосту Патона, Либідській площі, перехресті вул. Чорновола і Січових стрільців».

Мер зазначив, що в 2015 році ініціював кампанію з очищення вулиць Києва від рекламних конструкцій. Разом з основними операторами ринку реклами міська влада напрацювала нову схему розміщення реклами в столиці - як на фасадах будинків, так і вздовж доріг. «Результатом співпраці стало зменшення тільки наземних рекламних засобів (білбордів) у порівнянні з 2015 роком з майже 12 тисяч одиниць до менш, ніж 5 тисяч на сьогодні», - підкреслив Кличко.

Однак, за його словами, є чимало представників приватного бізнесу, які ігнорують правила під час розміщення вивісок, банерів, розтяжок, електронних табло.

«Сьогодні на обліку «Київреклами» близько 60 тисяч рекламних засобів, що встановлені із порушенням норм. І ми звертаємося до їх власників прибрати незаконну рекламу. Якщо ж цього не відбувається, її прибирає КП «Київреклама». Протягом останніх місяців в столиці демонтували рекламні носії з фасадів будинків, зокрема, на вулицях Басейній, Нижньому та Верхньому Валах, Ярославовому Валу, на Прорізній та Саксаганського», - зазначив Кличко.