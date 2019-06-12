  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Кличко розповів, скільки реклами прибрали з вулиць Києва за останні роки

    • Розсилка
    Вулиця Еспланадна до і після очищення від реклами - Кличко розповів, скільки реклами прибрали з вулиць Києва за останні роки
    Вулиця Еспланадна до і після очищення від реклами

    Кампанія з очищення столиці від засилля реклами триває

    За останніх кілька років у Києві демонтували загалом майже 36 тисяч рекламних носіїв. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер столиці Віталій Кличко.

    «Друзі! Ми продовжуємо очищати місто від засилля реклами! Кияни та наші гості тепер можуть побачити, як насправді виглядають вулиці столиці: насолодитися архітектурою, роздивитися будинки, які були сховані під численними рекламними бордами та вивісками, – написав Кличко. - Загалом за кілька останніх років ми демонтували майже 36 тисяч рекламних носії. Так, наприклад, прибрали всі носії на мосту Патона, Либідській площі, перехресті вул. Чорновола і Січових стрільців».

    Мер зазначив, що в 2015 році ініціював кампанію з очищення вулиць Києва від рекламних конструкцій. Разом з основними операторами ринку реклами міська влада напрацювала нову схему розміщення реклами в столиці - як на фасадах будинків, так і вздовж доріг. «Результатом співпраці стало зменшення тільки наземних рекламних засобів (білбордів) у порівнянні з 2015 роком з майже 12 тисяч одиниць до менш, ніж 5 тисяч на сьогодні», - підкреслив Кличко. 

    Читайте також

    Однак, за його словами, є чимало представників приватного бізнесу, які ігнорують правила під час розміщення вивісок, банерів, розтяжок, електронних табло. 

    «Сьогодні на обліку «Київреклами» близько 60 тисяч рекламних засобів, що встановлені із порушенням норм. І ми звертаємося до їх власників прибрати незаконну рекламу. Якщо ж цього не відбувається, її прибирає КП «Київреклама». Протягом останніх місяців в столиці демонтували рекламні носії з фасадів будинків, зокрема, на вулицях Басейній, Нижньому та Верхньому Валах, Ярославовому Валу, на Прорізній та Саксаганського», - зазначив Кличко.

    Читайте також
    Віталій Кличко Київ вулиця реклама місто влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ