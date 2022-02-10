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    Над Києвом збільшилася кількість шкідливих домішок: де повітря небезпечне

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    Метеорологи стверджують, що погодні умови не сприятимуть розсіюванню шкідливих домішок у нижніх шарах атмосфери - Над Києвом збільшилася кількість шкідливих домішок: де повітря небезпечне
    Метеорологи стверджують, що погодні умови не сприятимуть розсіюванню шкідливих домішок у нижніх шарах атмосфери
    фото: glavcom.ua

    На Бессарабській площі виявили в 1–1,2 рази більшу від норми концентрацію пилу

    У повітрі над Києвом спеціалісти Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського зафіксували суттєве перевищення шкідливих домішок. Спостереження проводили з 31 січня до 5 лютого, однак повітря залишається забрудненим досі, йдеться у повідомленні.

    Як зазначили фахівці, перевищення гранично допустимих концентрацій зберігатиметься найближчими днями. Про це свідчать прогнози погоди Українського гідрометцентру.

    Метеорологи стверджують, що погодні умови не сприятимуть розсіюванню шкідливих домішок у нижніх шарах атмосфери.

    З 31 січня по 5 лютого спеціалісти відібрали та проаналізували 1200 проб повітря у 14 постах обсерваторії. На Бессарабській площі виявили в 1–1,2 рази більшу від норми концентрацію пилу. У 3,9–4 рази перевищена гранично допустима концентрація діоксиду азоту на вулицях Семена Скляренка та Каунаській, а також на площі Перемоги. У 3,4 –3,6 раза більше цієї речовини на Бессарабській та Деміївській площах, вулицях Інженера Бородіна, Олександра Довженка, Попудренка й Оболонському проспекті. На всіх інших постах збільшену концентрацію діоксиду азоту зафіксували у 2,7–2,8 раза за винятком проспекту Науки. У 2,4–2,6 раза більше знайшли формальдегіду на Бессарабській площі, вулицях Олександра Довженка, Каунаській, Академіка Стражеска та бульварі Лесі Українки. В інших районах міста домішки формальдегіду збільшені у 1,2–2,3 раза.

    Крім того, в обсерваторії зазначили, що у порівнянні з попереднім тижнем дещо підвищився рівень забруднення формальдегідом. Вміст інших забруднювальних речовин у повітрі залишилися на тому ж рівні, що й за період спостережень.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у повітрі над Києвом перевищений вміст забруднювальних речовин, особливо збільшилася концентрація формальдегіду.

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    Теги: екологія Київ повітря
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    Над Києвом збільшилася кількість шкідливих домішок: де повітря небезпечне