Укрзалізниця відновила рух двох електричок на маршруті Київ–Коростень (графік)

Рух зазначених поїздів було призупинено навесні 2020 року через пандемію Covid-19

На зазначеному напрямку курсують ще три пари приміських поїздів

Компанія «Укрзалізниця» відновила курсування двох пар електропоїздів, що сполучають Київ та Коростень. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізинці.

Електропоїзд №6601 Борщагівка–Коростень вирушає зі станції Борщагівка о 03:35, прибуває до Коростеня о 07:02. З Коростеня електричка курсує під № 6620 о 08:45 та прибуває до станції Борщагівка о 12:45.

Поїзд №6615 Київ-Пасажирський – Коростень вирушає з Києва о 15:18 прибуває до станції Коростень о 18:52. У зворотному напрямку поїзд прямує зі станції Коростень під №6634 о 20:30 та прибуває до Києва о 23:42.

«Рух зазначених поїздів було призупинено навесні 2020 року через пандемію Covid-19. Наразі спостерігається збільшення попиту на напрямку, тому було схвалено рішення про відновлення їх курсування», – пояснили в УЗ.

На зазначеному напрямку курсують ще три пари приміських поїздів: №6605/6624, №6611/6630, №6623/6610 Київ – Коростень–Київ.

Нагадаємо, в Києві скасували кілька рейсів міської електрички. Як пояснили в «Київпастрансі», це пов'язано з технічними причинами.

Скасування рейсів столичних електричок «Київпастрансом» вже стало звичайною практикою. Днями у Києві на три дні скасовували рейси електрички.

Як повідомлялося, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на коліях станції «Почайна» було скасовано низку рейсів міської електрички 15, 16 та 17 грудня.

Нагадаємо, на Київщині курсує безкоштовна електричка.