Укрзалізниця відновила рух двох електричок на маршруті Київ–Коростень (графік)
На зазначеному напрямку курсують ще три пари приміських поїздів
Компанія «Укрзалізниця» відновила курсування двох пар електропоїздів, що сполучають Київ та Коростень. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізинці.
Електропоїзд №6601 Борщагівка–Коростень вирушає зі станції Борщагівка о 03:35, прибуває до Коростеня о 07:02. З Коростеня електричка курсує під № 6620 о 08:45 та прибуває до станції Борщагівка о 12:45.
Поїзд №6615 Київ-Пасажирський – Коростень вирушає з Києва о 15:18 прибуває до станції Коростень о 18:52. У зворотному напрямку поїзд прямує зі станції Коростень під №6634 о 20:30 та прибуває до Києва о 23:42.
«Рух зазначених поїздів було призупинено навесні 2020 року через пандемію Covid-19. Наразі спостерігається збільшення попиту на напрямку, тому було схвалено рішення про відновлення їх курсування», – пояснили в УЗ.
На зазначеному напрямку курсують ще три пари приміських поїздів: №6605/6624, №6611/6630, №6623/6610 Київ – Коростень–Київ.
Нагадаємо, в Києві скасували кілька рейсів міської електрички. Як пояснили в «Київпастрансі», це пов'язано з технічними причинами.
Скасування рейсів столичних електричок «Київпастрансом» вже стало звичайною практикою. Днями у Києві на три дні скасовували рейси електрички.
Як повідомлялося, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на коліях станції «Почайна» було скасовано низку рейсів міської електрички 15, 16 та 17 грудня.
Нагадаємо, на Київщині курсує безкоштовна електричка.
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