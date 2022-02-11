Справа Порошенка: під суд стягнули ще більше силовиків, автобусів та кунгів (фото)

До київського апеляційного суду, де відбудеться розгляд скарги на запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання Петру Порошенку, зводять правоохоронців.

Суд пішов до дорадчої кімнати для ухвалення рішення

Кількість силовиків під апеляційним судом, де розглядають апеляцію прокуратури стосовно запобіжного заходу Петру Порошенко, під час перерви у засідані, збільшується. Про це повідомив соратник лідера «Європейської солідарності», депутат Київради Олександр Погребиський.

Він оприлюднив світлини, де зафіксовано прибуття нових автобусів і кунгів. У «ЄС» кажуть, що може свідчити про підготовку провокацій і протиправних рішень суду. Наразі суд пішов у пішов до дорадчої кімнати для ухвалення рішення.

Як відомо, зараз суд розглядає апеляцію на запобіжний захід Порошенку (трансляція).

Варто зазначити, що під судом, де має розглядатися апеляція щодо Порошенка, сталися сутички (відео).

Також Порошенко назвав виконавців та замовників своєї справи.

Крім того, Порошенко під судом закликав опозицію до конкретних кроків.

Нагадаємо, 31 січня пʼятий президент України, народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко прибув за викликом на допит до Державного бюро розслідувань, але відмовився давати свідчення і поїхав менш ніж через пів години.

Також нагадаємо, 28 січня Порошенко прибув на засідання Київського апеляційного суду, де мали розглянути скарги на обраний йому запобіжного заходу у вигляді особистого зобовʼязання. Але як стало відомо, засідання перенесено на 11 лютого. Із сьомої ранку під будівлею суду чатували нацгвардійці та автобуси поліції.

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