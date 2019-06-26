Біля «Ашану» у Києві сталася масштабна пожежа (фото, відео)



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Пожежа на Окружній у Києві, 26 червня

Внаслідок пожежі димом затягнуло район Микільської Борщагівки

В районі Великої Окружної дороги у Святошинському районі Києва ввечері у середу, 26 червня, сталася масштабна пожежа.

Про це повідомляє кореспондент «Главкому».

Внаслідок пожежі димом затягнуло район Микільської Борщагівки.

За словами очевидців, загоряння сталося в районі гіпермаркету «Ашан», який розташований на Великій Окружній дорозі, 4.

ГУ ДСНС у Києві наразі не повідомляє про пожежу. Обставини та причини загоряння встановлюються.

Нагадаємо, у середу, 26 червня, на вулиці Будищанській у Деснянському районі Києва сталася пожежа в приміщенні пивного магазину. Полум'я охопило будівлю зсередини і перекинулося на дах.