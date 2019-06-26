  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Біля «Ашану» у Києві сталася масштабна пожежа (фото, відео)

    • Розсилка
    Пожежа на Окружній у Києві, 26 червня - Біля «Ашану» у Києві сталася масштабна пожежа (фото, відео)
    Пожежа на Окружній у Києві, 26 червня

    Внаслідок пожежі димом затягнуло район Микільської Борщагівки

    В районі Великої Окружної дороги у Святошинському районі Києва ввечері у середу, 26 червня, сталася масштабна пожежа.

    Про це повідомляє кореспондент «Главкому».

    Внаслідок пожежі димом затягнуло район Микільської Борщагівки.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Біля «Ашану» у Києві сталася масштабна пожежа (фото, відео)
    Біля «Ашану» у Києві сталася масштабна пожежа (фото, відео)
    Біля «Ашану» у Києві сталася масштабна пожежа (фото, відео)
    Біля «Ашану» у Києві сталася масштабна пожежа (фото, відео)

    За словами очевидців, загоряння сталося в районі гіпермаркету «Ашан», який розташований на Великій Окружній дорозі, 4.

    ГУ ДСНС у Києві наразі не повідомляє про пожежу. Обставини та причини загоряння встановлюються.

    Нагадаємо, у середу, 26 червня, на вулиці Будищанській у Деснянському районі Києва сталася пожежа в приміщенні пивного магазину. Полум'я охопило будівлю зсередини і перекинулося на дах.

    Читайте також
    пожежа Київ ДСНС рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ