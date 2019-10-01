Праведники Бабиного Яру отримають матеріальну допомогу від Києва



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Праведникам України та Праведникам Бабиного Яру буде виплачено матеріальну допомогу у розмірі 7500 гривень

Із нагоди Дня пам’яті жертв Бабиного Яру у 2019 році пільгові категорії Праведники України та Праведники Бабиного Яру отримають матеріальну допомогу за рахунок міського бюджету Києва. Як повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда, підписано відповідне розпорядження № 1714.

«Трагедія Бабиного Яру – одна із найтрагічніших сторінок історії Другої світової війни. 78 років тому у київському урочищі нацисти почали масові розстріли мирних громадян. Ми маємо пам’ятати цю трагедію та не допустити її повторення у майбутньому. Виплата матеріальної допомоги – це чи не найменше, що місто може зробити для тих людей, які рятували інших від нацистського розстрілу», – зазначила Хонда.

Так, згідно з розпорядженням, 73-м Праведникам України та Праведникам Бабиного Яру буде виплачено матеріальну допомогу у розмірі 7500 гривень у рамках міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2019-2021 роки».

Виплати відбуваються на рахунок багатофункціональної електронної картки «Муніципальна картка «Картка киянина».

Одноразова адресна соціальна матеріальна допомога, яку не було своєчасно виплачено громадянинові через незалежні від нього причини, у разі смерті цього громадянина буде виплачена членам сім’ї померлого.