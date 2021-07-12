У Києві правоохоронці вилучили фальсифіковані тютюнові вироби на 1,5 млн грн (фото)

ДФС у Києві провела 10 обшуків в місцях реалізації тютюнових виробів

Співробітники Головного управління ДФС у Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури в межах досудового розслідування кримінального провадження викрили незаконний збут підакцизних товарів. Про це повідомляє пресслужба ДФС.

Встановлено групу осіб, які протягом року на території Києва здійснювали зберігання та реалізацію незаконно виготовлених фальсифікованих тютюнових виробів без марок акцизного податку через мережу інтернет. Замовлення в подальшому відправлялися з міста Київ до інших регіонів України через служби кур’єрських доставок, а також розповсюджувались через роздрібну торгівельну мережу.

На підставі ухвал районного суду Києва проведено ряд обшуків в житлових та нежитлових приміщеннях, які використовувалися для зберігання та продажу тютюнових виробів.

За результатами обшуків, в межах кримінального провадження вилучено понад 30 тис. пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку орієнтовною вартістю близько 1,3 млн грн, автомобіль, на якому транспортувалась продукція, та грошові кошти в розмірі 81,855 тис. грн.

Крім того, складено 9 протоколів про адміністративні правопорушення та вилучено 4374 пачки тютюнових виробів.

Загальна вартість вилучених тютюнових виробів становить майже 1,5 млн грн.