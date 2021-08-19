Під час обшуків у Департаменті освіти Києва правоохоронець погрожував посадовцям

Столична влада закликає МВС провести службове розслідування щодо ганебної поведінки правоохоронця

Під час обшуків в Департаменті освіти та науки Київської міської держадміністрації представник правоохоронних органів погрожував державним службовцям, зокрема, директорці департаменту Олені Фіданян, що було зафіксовано на відеокамеру. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

«Таке поводження представників правоохоронних органів нівелює їх завдання захищати закон. Представники Департаменту готові до співпраці та надають усі необхідні документи в рамках слідства, водночас вони мають право на гідне ставлення до себе. Я звертаюсь до нового очільника Міністерства внутрішніх справ Дениса Монастирського взяти на особистий контроль даний факт та провести службове розслідування щодо ганебної поведінки правоохоронця», – заявив Мондриївський.

У Департаменті освіти та науки для об’єктивного розслідування готові передати відео правоохоронцям та дати свідчення щодо вищезгаданого інциденту.

Крім того, у КМДА наголосили, що будуть і надалі сприяти слідству, водночас повідомлятимуть про порушення закону з боку правоохоронців.

Як повідомлялося, 18 серпня столичні правоохоронці проводять обшуки у Департаменті освіти та науки Київської міської держадміністрації та комунальному підприємстві у рамках розслідування кримінального провадження за фактами нецільового використання коштів бюджету Києва, передбачених на обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії в комунальних закладах освіти, та можливого привласнення їх шляхом зловживання службовим становищем.

Напередодні обшуки відбулись у Печерському та Святошинському управліннях освіти.

У Департаменті освіти та науки вважають, що численні обшуки освітніх структур напередодні початку нового навчального року спрямовані на дестабілізацію роботи освітньої галузі Києва

Нагадаємо, столичні правоохоронці з травня проводять обшуки на столичних комунальних підприємствах та в департаментах КМДА.

Після невеликої перерви обшуки поновилися 16 серпня.

З активізацією обшуків мер Києва Віталій Кличко заявив про системний, політично мотивований тиск на столичну владу та назвав це небезпечним прецедентом для всієї країни. Він переконаний, що обшуки спрямовані на дискредитацію столичної влади та його особисто. «І робиться це з однією метою – спаплюжити мою репутацію та створити підгрунтя, щоб, всупереч Конституції, призначити головою КМДА зальотного ставленика, а не того, кого обрали кияни», – зазначив мер столиці.

За даними ЗМІ, правоохоронці отримали вказівку вручити підозру Кличку, щоб усунити його з посади голови Київської міської держадміністрації.

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