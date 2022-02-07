Фотографи, таксисти, репетитори: які підробітки влада готується оподаткувати

Щоб сплачувати податки з підробітків, людині потрібно буде зареєструватися в податковій та використовувати касовий апарат

Влада України готує проєкт податкової реформи, згідно якої понад 20 видів професійної діяльності зобов’яжуть сплачувати податки. Так, таксисти, няні та інші повинні будуть встановити касовий апарат і проводити через нього всі надходження від додаткової діяльності, пише «ЕП».

Йдеться про доходи від окремих видів професійної діяльності. Наприклад, якщо людина у вільний час працює таксистом, репетитором чи малярем. Щоб сплачувати податки з підробітків, людині потрібно буде зареєструватися в податковій та використовувати касовий апарат. Ставка податку на такі доходи становитиме 5,5%.

Сума доходу від підробітку за рік не повинна перевищувати 153 мінімальні зарплати, у 2022 році це 994,5 тис. грн на рік або 82 875 грн на місяць. За вищі доходи податок становитиме 18%.

Графіка: epravda

Усі операції з підробітку мають проходити через касовий апарат. Завдяки ньому податкова рахуватиме суму його доходу та суму податку, яку треба буде сплатити в бюджет.

Відповідні звіти податкова надсилатиме через «Дію». Сплачувати цей податок потрібно буде щомісяця за підсумками попереднього місяця.

Раніше стало відомо, що парламентська фракція «Слуга народу» готує велику податкову реформу, яку анонсують у першому кварталі 2022 року.