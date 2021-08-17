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    Другий день масових обшуків. Прокурори прийшли в «Київкомунсервіс»

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    Прокурори з травня проводять обшуки в комунальних підприємствах столиці та департаментах КМДА - Другий день масових обшуків. Прокурори прийшли в «Київкомунсервіс»
    Прокурори з травня проводять обшуки в комунальних підприємствах столиці та департаментах КМДА
    Фото з відкритих джерел

    Кримінальне провадження стосується, зокрема, діяльності контрагентів комунального підприємства

    У вівторок, 17 серпня, у приміщеннях комунального підприємства «Київкомунсервіс» здійснюють обшуки працівники Подільської окружної прокуратури міста Києва. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

    Обшуки проводять відповідно до ухвали Подільського районного суду Києва з метою відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що мають значення речових доказів у рамках кримінального провадження, що стосується, зокрема, діяльності контрагентів комунального підприємства.

    Працівники «Київкомунсервісу» надають усю необхідну інформацію та співпрацюють зі слідством.

    «Ці обшуки спрямовані не лише на дискредитацію конкретного підприємства, а й усієї столичної влади. Адже численні обшуки на комунальних підприємствах та у структурних підрозділах КМДА, є явним системним тиском і політичною акцією, спрямованою на дестабілізацію роботи міського господарства», – наголосили в Київській міській державній адміністрації.

    За результатами проведення слідчих дій буде також надана правова оцінка діям службових осіб Управління житлово-комунального господарства та будівництва, яке є замовником вказаних робіт.

    Нагадаємо, столичні правоохоронці з травня проводять обшуки на столичних комунальних підприємствах та в департаментах КМДА.

    Після невеликої перерви обшуки поновилися 16 серпня.

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    Теги: КМДА кияни влада
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    Другий день масових обшуків. Прокурори прийшли в «Київкомунсервіс»