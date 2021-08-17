Другий день масових обшуків. Прокурори прийшли в «Київкомунсервіс»

Прокурори з травня проводять обшуки в комунальних підприємствах столиці та департаментах КМДА

Кримінальне провадження стосується, зокрема, діяльності контрагентів комунального підприємства

У вівторок, 17 серпня, у приміщеннях комунального підприємства «Київкомунсервіс» здійснюють обшуки працівники Подільської окружної прокуратури міста Києва. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Обшуки проводять відповідно до ухвали Подільського районного суду Києва з метою відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що мають значення речових доказів у рамках кримінального провадження, що стосується, зокрема, діяльності контрагентів комунального підприємства.

Працівники «Київкомунсервісу» надають усю необхідну інформацію та співпрацюють зі слідством.

«Ці обшуки спрямовані не лише на дискредитацію конкретного підприємства, а й усієї столичної влади. Адже численні обшуки на комунальних підприємствах та у структурних підрозділах КМДА, є явним системним тиском і політичною акцією, спрямованою на дестабілізацію роботи міського господарства», – наголосили в Київській міській державній адміністрації.

За результатами проведення слідчих дій буде також надана правова оцінка діям службових осіб Управління житлово-комунального господарства та будівництва, яке є замовником вказаних робіт.

Нагадаємо, столичні правоохоронці з травня проводять обшуки на столичних комунальних підприємствах та в департаментах КМДА.

Після невеликої перерви обшуки поновилися 16 серпня.

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