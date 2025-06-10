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На стадіон «Спартак» у Києві впав уламок «Шахеда» (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На стадіон «Спартак» у Києві впав уламок «Шахеда» (фото)
фото: соцмережі

У ніч на 10 червня, під час чергової російської атаки на Київ, уламок ворожого ударного безпілотника «Шахед» впав на територію стадіону «Спартак». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місеві пабліки

Уламок «Шахеда» впав на стадіон «Спартак» у Києві
Уламок «Шахеда» впав на стадіон «Спартак» у Києві
фото: соцмережі
Уламок «Шахеда» впав на стадіон «Спартак» у Києві
Уламок «Шахеда» впав на стадіон «Спартак» у Києві
фото: соцмережі

На опублікованих фотографіях видно, що уламки влучили просто перед глядацькою трибуною. Зазнала пошкоджень частина огорожі трибуни, обірвано банер. Поряд лежить перевернута лавка. 

Уламки влучили просто перед глядацькою трибуною
Уламки влучили просто перед глядацькою трибуною
фото: соцмережі

Нагадаємо, у ніч на 10 червня ворог атакував Київ ударними дронами. Тривога тривала п'ять годин, російські терористи били по цивільній інфраструктурі, 

Як відомо, у декількох районах міста зайнялись пожежі внаслідок атаки. Під ударом опинились: Оболонський, Голосіївський, Шевченківський, Солом'янський, Дарницький, Подільський та Деснянський райони.

Для мешканців Оболонського району, чиє майно зазнало ушкоджень або вони потребують допомоги внаслідок нічної атаки 10 червня, відкрито координаційний штаб

До слова, на Київщині пошкодження зафіксовані у Фастівському, Броварському, Бориспільському, Обухівському районах. Внаслідок ворожої атаки виникли пожежі, пошкоджені приватні будинки, загорілись автомобілі.

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Теги: стадіон соцмережі Київ

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