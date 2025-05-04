Прибирають та закривають плівкою вікна: кияни оговтуються від нічної атаки

Київ цієї ночі опинився під атакою дронів, найбільше руйнувань в Оболонському районі

Від удару постраждав торговельний центр Dream Town-2, там є значні пошкодження

Київ оговтується після нічної атаки безпілотниками. Так, жителі Оболонського району намагаються закрити плівкою пошкоджені вікна. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

У районі пошкоджено магазин «Еко-маркет», він не працює.

На парковці біля будинків згоріли сім автівок.

Крім того, прилетіло у торговельний центр Dream Town-2. Там є значні пошкодження.

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Нагадаємо, Київ цієї ночі опинився під атакою дронів. У столиці виникли руйнування та загорання у трьох районах: Оболонському, Святошинському та Шевченківському.

Найбільше руйнувань в Оболонському районі. Пошкоджено будинки, постраждали 11 людей. Руйнувань зазнав ТРЦ Dream Town. Згоріли автомобілі.

Загалом від російського терору постраждало 11 осіб, віком від 14 до 70 років.