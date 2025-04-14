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У Сумах пролунав вибух: місто огорнув дим (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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У Сумах пролунав вибух: місто огорнув дим (відео)
Дим після вибуху в Сумах
скріншот з відео

За словами очільника міста, російський «Шахед» кружляв над містом приблизно 1,5 години

Під час повітряної тривоги у Сумах пролунав вибух. Ймовірно, це був дрон, який кружляв над містом близько півтори години. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника міста Артема Кобзаря.

Раніше Повітряні сили ЗСУ заявили, що у Сумському районі активність розвідувальних БпЛА. Згодом у місті було чутно вибух та видно чорний дим.

«Знову в місті Суми пролунав вибух. Мабуть, це той «Шахед», який кружляв над містом приблизно 1,5 години», – каже Кобзар.

Як відомо, вчора, в день, коли віряни відзначають Вербну неділю, російська армія атакувала центр Сум. РФ вдарила по місту ракетою з касетними боєприпасами.

Нагадаємо, у медичних закладах Сум лікуються після вчорашнього російського удару балістикою 38 людей, і серед них дев’ять дітей. 11 людей – у важкому стані, зокрема три дитини.

Згодом державний секретар США Марко Рубіо від імені Сполучених Штатів висловив «найглибші співчуття» загиблим і постраждалим внаслідок ракетного удару Росії по Сумах.

Також спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог заявив, що атака росіян по Сумах «переходить будь-яку межу пристойності». Він додав, що як колишній воєначальник розуміє, що таке цілеспрямовані удари, зазначивши, що це неправильно.

Раніше президент США Дональд Трамп відреагував на російський удар по Сумах, де загинули щонайменше 34 людини.

«Я думаю, що це було жахливо. І мені сказали, що вони (росіяни – «Главком») зробили помилку. Але я думаю, що це жахлива річ. Я думаю, що вся війна – це жахлива річ», – сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One, повертаючись до Вашингтона.

До слова, Щоденні удари Російської Федерації по українських містах мають трагічні наслідки. Президент Володимир Зеленський підкреслює, що саме Україна платить за цю війну найвищу ціну.

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Теги: Суми безпілотник

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