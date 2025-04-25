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У Криму стався приліт у будинок соратника Кадирова – «Атеш»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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У Криму стався приліт у будинок соратника Кадирова – «Атеш»
Унаслідок падіння БПЛА є пошкодження будинку заступника глави Чечні
фото з відкритих джерел

Вранці 25 квітня тимчасово окупований Крим атакували дрони

У Криму зафіксовано приліт у будинок заступника глави Чечні Мурада Саїдова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рух «Атеш».

За словами партизанів сьогодні вранці, 25 квітня, був приліт у Саках. Унаслідок падіння БПЛА є пошкодження будинку заступника Кадирова та автомобілів, які були поруч.

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«Очевидно, що Сили оборони України не завдають ударів по цивільних цілях, і в цьому випадку це черговий приклад некомпетентної роботи російського ППО. Але це гарне нагадування для окупантів та їхніх подільників, що їм час тікати з українського Криму», – йдеться в заяві.

У ніч проти п’ятниці, 25 квітня, тимчасово окупований Крим атакували дрони, там пролунали вибухи. Вибухи було чутно в різних частинах півострова. Зокрема, в районах Євпаторії, Ялти, Феодосії, Бахчисарая та міста Саки.

Раніше Сили оборони уразили завод з виробництва ударних БпЛА на території РФ, на відстані понад 1 тис. км від держкордону України.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив розчарування темпами переговорного процесу щодо припинення війни в Україні, а дії президента Володимира Зеленського у цьому напрямку вважає хибними.

Як повідомлялося, Дональд Трамп заявив, що не задоволений російськими ударами по Києву. Американський лідер наголосив, що в Росії немає потреби обстрілювати столицю.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що Україні буде дуже складно повернути території, втрачені за 11 років війни з Росією, зокрема Крим.

Також президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вірить, що російський диктатор Володимир Путін прислухається до його заяв про припинення обстрілів України.

Теги: Крим Рамзан Кадиров безпілотник Атеш

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