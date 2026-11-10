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Зґвалтував співмешканку друга, поки той був відсутній: у Києві затримано нападника

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Зґвалтував співмешканку друга, поки той був відсутній: у Києві затримано нападника
За скоєне фігуранту загрожує до п’яти років позбавленні волі
фото: поліція Київщини/Facebook

Постраждала жінка залишається в лікарні під наглядом медиків

У Дніпровському районі столиці 49-річного мешканця Київщини затримали за підозрою у зґвалтуванні жінки. Потерпіла зазнала численних тілесних ушкоджень і потрапила до лікарні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва. 

Слідство встановило, що чоловік приїхав у гості до знайомого. Оскільки господаря не було вдома, він залишився з його співмешканкою. Разом вони вживали алкоголь, після чого гість, подолавши опір жінки, вчинив щодо неї насильницькі дії сексуального характеру.

Після повідомлення на спецлінію 102 на місце прибули слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції та наряд поліції охорони. Правоохоронці затримали чоловіка на місці події.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 152 Кримінального кодексу – зґвалтування. Санкція статті передбачає від трьох до п'яти років ув’язнення.

На час досудового розслідування підозрюваний перебуватиме під вартою. Жінка залишається в лікарні під наглядом медиків.

Нагадаємо, 34-річного чоловіка визнано винним у зґвалтуванні малолітньої доньки. Події відбувались у жовтні 2023 року. Мати на кілька днів поїхала в інше місто та залишила 10-річну доньку з братами, чотирьох та шести років, та батьком. Уночі чоловік, який в той день вживав алкоголь, зґвалтував дівчинку. На ранок вона розповіла про це сусідам та бабусі, втім дитині повірили лише сусіди, які й звернулись до правоохоронних органів

Теги: Київщина зґвалтування

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