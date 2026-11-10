Зґвалтував співмешканку друга, поки той був відсутній: у Києві затримано нападника

Постраждала жінка залишається в лікарні під наглядом медиків

У Дніпровському районі столиці 49-річного мешканця Київщини затримали за підозрою у зґвалтуванні жінки. Потерпіла зазнала численних тілесних ушкоджень і потрапила до лікарні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Слідство встановило, що чоловік приїхав у гості до знайомого. Оскільки господаря не було вдома, він залишився з його співмешканкою. Разом вони вживали алкоголь, після чого гість, подолавши опір жінки, вчинив щодо неї насильницькі дії сексуального характеру.

Після повідомлення на спецлінію 102 на місце прибули слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції та наряд поліції охорони. Правоохоронці затримали чоловіка на місці події.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 152 Кримінального кодексу – зґвалтування. Санкція статті передбачає від трьох до п'яти років ув’язнення.

На час досудового розслідування підозрюваний перебуватиме під вартою. Жінка залишається в лікарні під наглядом медиків.

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