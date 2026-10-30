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Смерть дитини в Olympic Village: суд допитав родича одного з вихованців табору

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Смерть дитини в Olympic Village: суд допитав родича одного з вихованців табору
Судове засідання у кримінальному провадженні за фактом загибелі 10-річного хлопчика на території комплексу Olympic Village
фото: Київська обласна прокуратура/Facebook

Свідок повідомив, що оплачував перебування дитини у таборі безпосередньо на рецепції спортивного комплексу  

У Києво-Святошинському районному суді відбулося чергове судове засідання у кримінальному провадженні за фактом загибелі 10-річного хлопчика на території комплексу Olympic Village у селі Ходосівка Обухівського району. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну прокуратуру.

Під час засідання суд допитав чергового свідка – родича одного з дітей, який разом із загиблим хлопчиком перебував у дитячому футбольному таборі влітку 2023 року.

Під час допиту свідок повідомив, що оплачував перебування дитини у таборі безпосередньо на рецепції спортивного комплексу Olympic Village. У призначенні платежу було зазначено «дитячий табір». За його словами, жодних офіційних договорів щодо перебування дитини у таборі він не підписував.

У судовому засіданні особисто взяв участь заступник Генерального прокурора Віктор Логачов, який очолює групу прокурорів у цьому кримінальному провадженні. 

Нагадаємо, трагедія сталася 3 серпня 2023 року під час перебування дітей у футбольному таборі на території спортивно-оздоровчого комплексу Olympic Village. Під час купання в озері 10-річний хлопчик залишився без належного нагляду та втонув.

Правоохоронці та рятувальники на березі озера, де втопився хлопчик, Ходосівка Київської області, 3 серпня 2023 рік
Правоохоронці та рятувальники на березі озера, де втопився хлопчик, Ходосівка Київської області, 3 серпня 2023 рік
фото: Поліція Київщини

За даними слідства, відповідальність за організацію перебування дітей покладалася на тренера, якому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 135 КК України (залишення в небезпеці, що спричинило смерть малолітньої дитини).

Крім того, у межах цього кримінального провадження раніше повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 271 КК України директору приватного товариства, відповідальному за дотримання вимог охорони праці. Оскільки підозрювана перебуває за кордоном, прокуратурою вжито всіх необхідних заходів щодо оголошення її у міжнародний розшук.

Теги: смерть табір відпочинок дитина Київщина

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