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На Київщині через генератор у підвалі загинули троє людей, серед них – дитина

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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На Київщині через генератор у підвалі загинули троє людей, серед них – дитина
Причиною трагедії стала неправильна експлуатація генератора
фото: ДСНС Київщини

У ДСНС закликають дотримуватися правил експлуатації генераторів і не встановлювати їх у приміщеннях

У селі Чупира Білоцерківського району Київської області троє людей загинули внаслідок отруєння чадним газом. Серед них – дівчинка 2010 року народження. Ще одного підлітка госпіталізували до дитячої лікарні. Про це повідомили в ДСНС Київщини, інформує «Главком».

Повідомлення про надзвичайну подію на вулиці Урожайній надійшло до Служби порятунку Білоцерківського району 8 листопада о 09:20. На місце прибули рятувальники.

На Київщині через генератор у підвалі загинули троє людей, серед них – дитина фото 1

«Унаслідок отруєння загинули троє людей: чоловік 1978 р. н., жінка 1986 р. н. та дівчинка 2010 р. н. Ще один постраждалий – хлопець 2010 р. н. – госпіталізований до дитячої лікарні», – повідомили рятувальники.

За попередньою інформацією ДСНС, причиною трагедії стала неправильна експлуатація генератора, який працював у підвальному приміщенні.

На Київщині через генератор у підвалі загинули троє людей, серед них – дитина фото 2

«Генератори категорично заборонено використовувати в житлових, підвальних та інших закритих приміщеннях. Вони мають працювати виключно на відкритому повітрі, на безпечній відстані від будівель, вікон і дверей», – застерігають рятувальники.

У ДСНС закликають дотримуватися правил експлуатації генераторів і не встановлювати їх у приміщеннях, навіть якщо там є вентиляція.

Нагадаємо, у ніч на 22 січня в Київській області шестеро людей отруїлися чадним газом через порушення правил безпеки під час обігріву оселі та використання генератора.

Також у Деснянському районі Києва через діючий у квартирі генератор загинула родина. До поліції Києва надійшло повідомлення про зникнення 30-річної місцевої мешканки. У ході розшукових заходів поліцейські з’ясували, що киянка поїхала у гості до своїх батьків у Деснянський район столиці та залишилась в них на ніч. Прибувши за адресою, правоохоронці виявили у квартирі на Лісовому масиві тіло зниклої жінки, її 61-річної матері та 63-річного батька без ознак життя.  У помешканні працював генератор, живлення до якого надходило від газового балона.

До слова, в Ірпені під Києвом молода пара загинула від отруєння чадним газом з генератора.

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Теги: отруєння рятувальники дитина генератор Київщина

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