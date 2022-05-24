Прийом дітей до перших класів: київська влада нагадала батькам про терміни та умови

До 31 травня триватиме прийом дітей, які мають першочергове право зарахування до закладів освіти, а саме пільгові категорії та ті, хто прописаний в межах обслуговування школи.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Починаючи з першого червня заклади освіти розпочнуть прийом дітей на вільні місця в перші класи і цей процес триватиме до 23 серпня. На сьогодні в багатьох школах більше 20% місць для першачків залишаються вільними», – розповів Микола Поворозник.

Він нагадав, що цьогоріч вступ до перших класів було спрощено. Через те, що від початку війни майже 80% столичних дошкільнят разом з батьками виїхали з Києва, прийнято рішення пом’якшити умови прийому до закладів освіти. Достатньо надати документи у вигляді ксерокопій через довірених осіб або електронною поштою. Необхідні оригінали медичних довідок можна долучити до документів до 23 серпня.

Микола Поворозник наголосив, що до відкриття першого вересня у Києві будуть готуватися всі 425 шкіл.

Нагадаємо, що школи з 1 вересня відкриються, але не усі. Наразі проводиться аудит шкіл на предмет того, чи є у них бомбосховища, щоб забезпечити безпеку дітей та педагогів.