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Ще одна громада Київщини перейшла до ПЦУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ще одна громада Київщини перейшла до ПЦУ
Усі присутні на зборах селяни одноголосно проголосували за перехід до ПЦУ
фото скріншот відео

Місцевий священник УПЦ МП намагався переконати людей не голосувати за перехід

Напередодні великого свята Воскресіння громада села Любарці Бориспільського району, що на Київщині, зібралася аби остаточно вирішити питання переходи з УПЦ(МП) до Православної Церкви України.

Місцевий священник УПЦ МП намагався переконати людей не голосувати за перехід та запевняв, що до Росії церква не має відношення. Утім, громада села прийняла інше рішення. Як з’ясувалося на зборах, у селян накопичилося багато запитань і претензій до священника УПЦ МП. Одна з головних – він відмовлявся відспівувати загиблих на війні українських захисників. Усі присутні на зборах селяни одноголосно проголосували за перехід до ПЦУ.

Нагадаємо, у Хмельницькому 5 квітня, прихожани церкви Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ Московського патріархату проголосували за її перехід парафії до Православної церкви України. 

Зазначимо, у Львові головний храм Московського патріархату перейшов до ПЦУ.

Як повідомлялося, 40 релігійних громад Тернопільщини, які вже перейшли до парафій Православної церкви України, не можуть узаконити процес, бо держреєстратор його блокує. 

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Теги: церква свята громада священник відео собор Києво-Печерська лавра релігія Київщина

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