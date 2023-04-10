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Наживалися на людях з інвалідністю та малолітніх. Ліквідовано шахрайську схему

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Наживалися на людях з інвалідністю та малолітніх. Ліквідовано шахрайську схему
У результаті спецоперації у різних регіонах України затримано одного з організаторів угруповання
фото: СБУ

Шахраї видурили у людей понад 1,5 млн грн

Кіберфахівці Служби безпеки України спільно з правоохоронними органами Республіки Польща нейтралізували транснаціональне злочинне угруповання шахраїв. Зловмисники видурювали гроші з мешканців фронтових регіонів України, які планували виїхати із зони бойових дій, у тому числі з Бахмута і Вугледара. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«За різні суми ділки «гарантували» місцевим жителям вивезти їх до безпечніших регіонів нашої держави. Середня вартість таких «послуг» становила 30 тис. грн», – йдеться в повідомленні.

В основному шахраї «роздавали» свої обіцянки людям з інвалідністю та батькам малолітніх дітей. Для цього використовували групи у соцмережах і популярних месенджерах. У своїх клієнтів брали «передоплату» у розмірі 50% від заявленої суми. Гроші отримували на банківські картки, оформлені на підставних осіб. Після отримання коштів ділки припиняли спілкування з потерпілими і більше не виходили на зв’язок.

Таким чином шахраї видурили у людей понад 1,5 млн грн.

Наживалися на людях з інвалідністю та малолітніх. Ліквідовано шахрайську схему фото 1

Ще однією «цільовою аудиторією» шахраїв були чоловіки призовного віку. За «окрему плату» зловмисники обіцяли військовозобов’язаним виготовити фальшиві документи для виїзду за кордон.

У результаті спецоперації у різних регіонах України затримано одного з організаторів угруповання. Ним виявився мешканець Житомирщини, який безпосередньо контактував з клієнтами і пропонував їм «умови» для евакуації. За даними слідства, ще двоє українських громадян, організаторів злочинної групи, наразі перебувають в одній з країн Євросоюзу.

Співробітники СБУ спільно з європейськими партнерами проводять комплексні заходи щодо затримання обох зловмисників та їхньої екстрадиції в Україну.

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів у декількох областях України виявлено:

  • мобільні телефони із доказами незаконної діяльності;
  • 10 банківських карток, на які зловмисники отримували гроші від потерпілих.

Наразі одному із зловмисників, мешканцю Житомирщини, повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Теги: шахрайство СБУ Польща

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