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Перегляд прайс-кепів не вплине на тарифи на електроенергію для населення – експерт

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Перегляд прайс-кепів не вплине на тарифи на електроенергію для населення – експерт
Наразі експертам невідомі плани уряду щодо можливих змін тарифів для побутових споживачів
фото: depositphotos.com

Перегляд прайс-кепів не збільшить ціну світла для населення – експерт

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), планує підвищити прайс-кепи (цінові обмеження) на електроенергію для бізнесу з 1 листопада. Однак, це рішення не матиме впливу на тарифи для побутових споживачів, заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

За його словами, після перегляду прайс-кепів ціни на електроенергію – як для бізнесу, так і для населення – можуть не змінитися.

«Граничні «прайс-кепи» обмежують ціну, але це не пряме підвищення цін. Його, у принципі, може і не відбутися. Просто це обмеження, яке буде підвищено рішенням НКРЕКП», – пояснив експерт.

НКРЕКП розглядає можливість підвищення прайс-кепів до 6900 гривень за 1 МВт·год у проміжку з 11:00 до 17:00, що на 1300 гривень більше за поточний рівень. Це рішення має на меті збалансувати енергосистему.

Омельченко також зазначив, що наразі експертам невідомі плани уряду щодо можливих змін тарифів для побутових споживачів.

Раніше голова ради Української асоціації відновлювальної енергетики Станіслав Ігнатьєв заявив, що через встановлені регулятором цінові обмеження (прайс-кепи) в Україні можуть виникнути проблеми з електропостачанням вночі.

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Теги: електроенергія енергетика Україна підвищення цін населення тарифи НКРЕКП

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