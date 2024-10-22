Міністр Кулеба пішов у прийми до нової коханої

Кулеба розповів, чому живе у квартирі обраниці

Ексміністр Дмитро Кулеба в інтервʼю журналістці Раміні Есхакзай розповів, що наразі проживає у квартирі своєї дівчини Світлани Павелецької. Однак, мріє відремонтувати хату в селі на Полтавщині та жити там.

«У моїй квартирі живе мій син, якому 18 років. Сплачую комуналку. Я пішов «у прийми» до прекрасної жінки. Були плітки, що я купив коханій квартиру, але це не так», – пояснив Кулеба.

Колишній міністр розповів, що мріє повернутися до села на Полтавщині, де народився його батько. Державний діяч пригадав, що дідусь помер ще до його народження, а бабуся була «епіцентром їхньої родини».

«Це село було дуже живим, зараз тут кілька літніх людей і дві дитини. І це відбувається по всій країні. Хоча я людина міська, але без пафосу: село – це колиска України, ми всі колись вийшли з села. Україна сформувалася у селі. Чому Сталін влаштував Голодомор? Тому що йому треба було винищити силу характеру не в містах, а в селі. Я хочу показати приклад того, що село можна оживити. Ми придумали створити невеличку овечу ферму, вона має щось генерувати, дати роботу людям. Це не може бути бізнесом, на якому зробиш статки, це все не заради грошей, а щоб показати приклад іншим людям, які, можливо, надихнуться і будуть робити це в інших селах. Ми маємо зламати тренд вимирання села», – наголосив Кулеба.

За його словами, в Україні «всі захоплюються Санторіні, а білі полтавські хатки ніхто не цінує». Дипломат додав, що українці дуже недооцінюють себе, тож він планує це змінювати й розповідати, які «українці круті, щоб пишалися собою, помічали красу та естетику, яка нічим не гірша за Санторіні».

Нагадаємо, 5 вересня, українська бізнесвумен Світлана Павелецька, кохана міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, прокоментувала його звільнення в Instagram. У своїй публікації вона висловила підтримку Кулебі та поділилася своїми емоціями.

«Я знаю, ти нічого не напишеш. А я напишу, що пишаюся тобою. Пишалася кожну секунду до, пишаюся зараз і пишатимуся кожну секунду після. Просто як українка. А як твоя дівчина – кохаю безмежно. І дякую за кожну мить і для мене, і для нас», – написала Павелецька.

До слова, українська бізнесвумен Світлана Павелецька показала, яке побачення влаштував їй коханий ексміністр закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Світлана Павелецька разом із Дмитром Кулебою були на автовокзалі у Пирятині. Вона показала коханого, який тримав у руках пирятинський пряник та біляш. «Це і є той самий легендарний пирятинський біляш, який у дитинстві я завжди їв на автостанції, бо автобус Ромни-Київ завжди тут зупинявся», – сказав Кулеба.