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ЗСУ могли уразити на аеродромі «Борисоглєбськ» рідкісні авіаційні боєприпаси – Defense Express

Ірина Міллер
glavcom.ua
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ЗСУ могли уразити на аеродромі «Борисоглєбськ» рідкісні авіаційні боєприпаси – Defense Express
4 жовтня видання Радіо Свобода опублікувало детальні супутникові знімки, які демонструють результати удару по аеродрому
фото: Радіо Свобода

Аеродром «Борисоглєбськ», розташований за 300 кілометрів від кордону України

Українські дрони могли уразити на військовому аеродрому «Борисоглєбськ» у Воронезькій області Росії рідкісні авіаційні боєприпаси або ж дефіцитне обладнання. Про це 4 жовтня повідомив військовий портал Defense Express.

Аеродром «Борисоглєбськ», розташований за 300 кілометрів від кордону України, імовірно використовувався як база для літаків типу Су-35 та Су-34, які здійснювали атаки на українську територію з використанням керованих авіабомб.

Зазначається, що ймовірною метою цього удару може бути пошкодження літаків та відповідної інфраструктури.

4 жовтня видання Радіо Свобода опублікувало детальні супутникові знімки, які демонструють результати удару по аеродрому.

«Результати насправді виглядають доволі інтригуюче. З однієї сторони, на цих знімках ми не бачимо нічого такого, що могло б вказувати на результативне знищення російських літаків на стоянках та/або складів з боєприпасами, наприклад з тими ж самими керованими авіабомбами чи ракетами повітря-повітря або повітря-поверхня», – пише видання.

Аналітики Defense Express підкреслили, що знімках чітко видно, що невідомі ящики чи контейнери, які перебували просто неба біля злітно-посадкової смуги, зазнали ураження та згоріли.

«Власне, оці невідомі ящики чи контейнери і є у цій історії найбільш інтригуючим елементом. Оскільки в таких ємностях, в теорії, могли розміщуватись або рідкісні авіаційні боєприпаси, або ж підвісні контейнери з дефіцитною та дорогою апаратурою, наприклад для радіотехнічної чи радіоелектронної розвідки», – наголошує видання.

У Defense Express додали, що супутникові знімки наразі не надають повної інформації щодо втрат ворога внаслідок удару по аеродрому Борисоглібськ, і для остаточного висновку потрібні додаткові дані.

«Все одно є підстави говорити в рамках попередніх висновків, що цей удар Сил оборони України по ворожому летовищу був успішним, а втрати окупантів в результаті цього можуть виявитись буквально зашкально болючими», – кажуть аналітики видання.

Нагадаємо, безпілотники Служби безпеки, Сил спеціальних операцій ЗСУ та інших Сил оборони атакували склади з КАБами, стоянки літаків СУ-35 і СУ-34, а також місця зберігання авіаційного пального на військовому аеродромі «Борисоглєбськ» у Воронезькій області РФ. Про це «Главкому» повідомили джерела в СБУ.

Саме з Борисоглєбську ворог активно бомбить КАБами українські території. Вночі росіяни писали в соцмережах про роботу ППО, прольоти великої кількості безпілотників та потужні вибухи й пожежу в районі місцевого аеродрому. Так, супутниковий моніторинг зафіксував чотири осередки пожеж на території аеродрому.

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Теги: втрати повітря боєприпаси Україна росія

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