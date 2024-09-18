Готель «Україна» продано: стало відомо, кому і за скільки

Остаточна вартість перевищила стартову майже у 2,4 рази

Державне підприємство «Готель «Україна» у Києві сьогодні продано на аукціоні за 2,5 млрд грн, що майже у 2,4 рази більше від стартової ціни. Переможцем стало ТОВ «Ола Файн» Максима Кріппи. Про це свідчать дані в системі «Прозорро. Продажі».

Сьогодні, 18 вересня, відбулися онлайн-торги з продажу ДП «Готель «Україна» в межах великої приватизації. В аукціоні взяли участь три компанії: ТОВ «Ола Файн» Максима Кріппи, ТОВ «Аларіт-Пром» Сергія Сподіна і ТОВ «Житомирський меблевий комбінат» Вадима Григорʼєва.

скріншот із сайту «Прозорро.Продажі»

Стартова вартість лота становила майже 1,05 млрд грн (без ПДВ). Торги проходили за правилами трираундового англійського аукціону на підвищення ціни. Перемогла компанія «Ола Файн» з найвищою початковою заявкою у 2,5 млрд грн. Ці кошти після укладання угоди з переможцем надійдуть до державного бюджету.

Чотирьохзірковий готель «Україна» розташований у центрі Києва – на Майдані Незалежності. Це перша в Києві висотна споруда. Відкриття готелю «Україна» (у минулому «Москва») відбулося 28 вересня 1961 року.

Що відомо про компанію, яка придбала готель «Україна»

Згідно з даними YouControl, ТОВ «Ола Файн» займається наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Виторг підприємства за 2023 рік – 334 000 грн.

Бенефіціар компанії – Максим Кріппа. Відомо, що у 2020 році бізнесмен купив готель «Дніпро» на вул. Хрещатик у Києві у Фонду держмайна України, а у 2023 році придбав заміський комплекс із віллою, кількома гостьовими будиночками, спа-центром, рестораном і готелем на території в Конча-Заспі у Фонду гарантування вкладів.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів включив до переліку об’єктів великої приватизації державної власності державне підприємство «Готель «Україна». У липні уряд затвердив стартові ціни та умови продажу готелю «Україна». Так, його стартова ціна склала 1 млрд 47 млн 637 тис. 152 грн.