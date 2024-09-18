Готель «Україна» продано: стало відомо, кому і за скільки
Остаточна вартість перевищила стартову майже у 2,4 рази
Державне підприємство «Готель «Україна» у Києві сьогодні продано на аукціоні за 2,5 млрд грн, що майже у 2,4 рази більше від стартової ціни. Переможцем стало ТОВ «Ола Файн» Максима Кріппи. Про це свідчать дані в системі «Прозорро. Продажі».
Сьогодні, 18 вересня, відбулися онлайн-торги з продажу ДП «Готель «Україна» в межах великої приватизації. В аукціоні взяли участь три компанії: ТОВ «Ола Файн» Максима Кріппи, ТОВ «Аларіт-Пром» Сергія Сподіна і ТОВ «Житомирський меблевий комбінат» Вадима Григорʼєва.
Стартова вартість лота становила майже 1,05 млрд грн (без ПДВ). Торги проходили за правилами трираундового англійського аукціону на підвищення ціни. Перемогла компанія «Ола Файн» з найвищою початковою заявкою у 2,5 млрд грн. Ці кошти після укладання угоди з переможцем надійдуть до державного бюджету.
Що відомо про компанію, яка придбала готель «Україна»
Згідно з даними YouControl, ТОВ «Ола Файн» займається наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Виторг підприємства за 2023 рік – 334 000 грн.
Бенефіціар компанії – Максим Кріппа. Відомо, що у 2020 році бізнесмен купив готель «Дніпро» на вул. Хрещатик у Києві у Фонду держмайна України, а у 2023 році придбав заміський комплекс із віллою, кількома гостьовими будиночками, спа-центром, рестораном і готелем на території в Конча-Заспі у Фонду гарантування вкладів.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів включив до переліку об’єктів великої приватизації державної власності державне підприємство «Готель «Україна». У липні уряд затвердив стартові ціни та умови продажу готелю «Україна». Так, його стартова ціна склала 1 млрд 47 млн 637 тис. 152 грн.
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