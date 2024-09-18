Головна Київ Новини
search button user button menu button

Готель «Україна» продано: стало відомо, кому і за скільки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Готель «Україна» продано: стало відомо, кому і за скільки
Готель «Україна» на Майдані Незалежності
фото: glavcom.ua

Остаточна вартість перевищила стартову майже у 2,4 рази

Державне підприємство «Готель «Україна» у Києві сьогодні продано на аукціоні за 2,5 млрд грн, що майже у 2,4 рази більше від стартової ціни. Переможцем стало ТОВ «Ола Файн» Максима Кріппи. Про це свідчать дані в системі «Прозорро. Продажі».

Сьогодні, 18 вересня, відбулися онлайн-торги з продажу ДП «Готель «Україна» в межах великої приватизації. В аукціоні взяли участь три компанії: ТОВ «Ола Файн» Максима Кріппи, ТОВ «Аларіт-Пром» Сергія Сподіна і ТОВ «Житомирський меблевий комбінат» Вадима Григорʼєва.

Готель «Україна» продано: стало відомо, кому і за скільки фото 1
скріншот із сайту «Прозорро.Продажі»

Стартова вартість лота становила майже 1,05 млрд грн (без ПДВ). Торги проходили за правилами трираундового англійського аукціону на підвищення ціни. Перемогла компанія «Ола Файн» з найвищою початковою заявкою у 2,5 млрд грн. Ці кошти після укладання угоди з переможцем надійдуть до державного бюджету.

Чотирьохзірковий готель «Україна» розташований у центрі Києва – на Майдані Незалежності. Це перша в Києві висотна споруда. Відкриття готелю «Україна» (у минулому «Москва») відбулося 28 вересня 1961 року.

Що відомо про компанію, яка придбала готель «Україна»

Згідно з даними YouControl, ТОВ «Ола Файн» займається наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Виторг підприємства за 2023 рік – 334 000 грн.

Бенефіціар компанії – Максим Кріппа. Відомо, що у 2020 році бізнесмен купив готель «Дніпро» на вул. Хрещатик у Києві у Фонду держмайна України, а у 2023 році придбав заміський комплекс із віллою, кількома гостьовими будиночками, спа-центром, рестораном і готелем на території в Конча-Заспі у Фонду гарантування вкладів.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів включив до переліку об’єктів великої приватизації державної власності державне підприємство «Готель «Україна». У липні уряд затвердив стартові ціни та умови продажу готелю «Україна». Так, його стартова ціна склала 1 млрд 47 млн 637 тис. 152 грн. 

Читайте також:

Теги: Київ бізнес аукціон готель

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мер Києва Віталій Кличко інспектує укриття школи у Шевченківському районі у 2022 році
Дітям – найдорожче: бетон та арматуру. За якими цінами Київ будує укриття для шкіл та садочків Війна і гроші
4 вересня, 11:00
Що гальмує розвиток вітрових електростанцій в Україні?
Глава українського підрозділіу міжнародної компанії пояснив, як найшвидше Україні рятуватися від відключень світла
30 серпня, 16:30
Бізнес також називає скасування поділу споживачів електроенергії за класами напруги критичною помилкою для української економіки у цілому
Бізнес просить НКРЕКП виступити проти скасування поділу споживачів електроенергії за класами напруги
20 серпня, 18:35
Про нове найменування авіабригади президент Зеленський повідомив у суботу, 24 серпня
Небо над столицею відтепер офіційно захищатиме «Привид Києва»
24 серпня, 16:56
«Київпастранс» заявив про затримку низки маршрутів та тролейбусів через відсутність електроенергії
Збої руху транспорту у столиці через блекаут: перелік маршрутів
26 серпня, 18:40
Бункер для працівників Королівського спостережного корпусу вивели з експлуатації у 1991 році
В Англії можна придбати на аукціоні «затишний» бункер, але є нюанс
7 вересня, 22:10
Відкрив Меморіал Володимир Зеленський разом із Мустафою Джамілєвим
У Києві відкрився меморіал пам’яті жертвам геноциду кримськотатарського народу (фото)
11 вересня, 13:16
Алар Каріс анонсував ряд зустрічей та дискусій
До Києва прибув президент Естонії
12 вересня, 12:04
КМДА інформує про найближчі зміни в організації дорожнього руху та в роботі громадського транспорту
Столична влада попереджає про зміни в роботі громадського транспорту
13 вересня, 22:50

Новини

Готель «Україна» продано: стало відомо, кому і за скільки
Готель «Україна» продано: стало відомо, кому і за скільки
Бійка зі стріляниною у Софіївській Борщагівці: поліція розкрила деталі
Бійка зі стріляниною у Софіївській Борщагівці: поліція розкрила деталі
Суд оголосив максимальний вирок у справі про зґвалтування восьмирічної дитини у Києві
Суд оголосив максимальний вирок у справі про зґвалтування восьмирічної дитини у Києві
Яка якість води у місцях водозаборів на Київщині: висновок Держекоінспекції
Яка якість води у місцях водозаборів на Київщині: висновок Держекоінспекції
У Києві невідомі почали розбирати історичну будівлю (фото)
У Києві невідомі почали розбирати історичну будівлю (фото)
Убивство на столичній заправці: поліція повідомила деталі
Убивство на столичній заправці: поліція повідомила деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
244K
Комбат Роберт Бровді (Мадяр): За пів року пілоти дронів будуть непотрібні
59K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 вересня: ситуація на фронті
57K
Польський промоутер розповів причину затримання Усика
24K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
20K
18 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7896
Став відомий гонорар Магучіх за перемогу в Діамантовій лізі

Новини

Дощі та грози: прогноз погоди на 18 вересня
Сьогодні, 04:55
Дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 17 вересня
Вчора, 05:00
«Я українка, але русская». Як військова комендатура на Курщині збирає списки охочих на евакуацію (відео)
16 вересня, 16:25
Друга за ніч повітряна тривога тривала більше трьох годин
16 вересня, 05:13
Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
13 вересня, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua