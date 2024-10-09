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Зеленський розповів про перший пункт Плану перемоги

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зеленський розповів про перший пункт Плану перемоги
Зеленський прокоментував План перемоги
фото: скріншот з відео

«Запрошення України до НАТО та майбутнє членство для України були б реальними кроками до миру», – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що перший пункт Плану перемоги стосується членства України в Альянсі. Про це він повідомив на саміті «Україна – Південно-Східна Європа» у Хорватії.

«Перший пункт Плану зосереджений на тому, чи буде вирішено проблему дефіциту геополітичної визначеності у Європі. Чи має Україна місце в НАТО? Якщо так і це буде належним чином підтверджено, Путін геополітично програє», – йдеться у заяві.

Зеленський додав, що членство України у НАТО буде одним із кроків до миру.

«Запрошення України до НАТО та майбутнє членство для України були б реальними кроками до миру. Без геополітичної визначеності мир неможливий», – зауважив президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Хорватії для зустрічі з премʼєр-міністром Андреєм Пленковичем, представниками інших країн регіону та участі у вже третьому саміті «Україна – Південно-Східна Європа».

Раніше президент України Володимир Зеленський провів зустріч з премʼєр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Ключовими темами переговорів стали оборонна допомога і співпраця, гуманітарне розмінування, реабілітація дітей і поранених воїнів, відбудова України та європейська інтеграція.

Також Володимир Зеленський заявив, що Україна у листопаді закінчить роботу над документом, який міститиме умови для справедливого завершення війни з Росією.

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Теги: Володимир Зеленський перемога війна переговори Україна росія путін путінський режим

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