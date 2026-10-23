Кличко записав перший відеобрифінг та реанімував улюблений прийом Черновецького

Паралельно з висвітленням наслідків обстрілів очільник міста акцентував увагу на підтримці підопічних у пансіонатах для літніх людей

Мер столиці Віталій Кличко підбив підсумки чергового складного тижня для Києва, розповівши про наслідки масованих ворожих атак на міську інфраструктуру та соціальні заклади. Про це повідомляє «Главком».

Публікація цього відеобрифінгу відбулася на тлі серії його провальних інтерв'ю, а сам очільник столиці у своїй комунікаційній стратегії зробив акцент на інспектуванні пансіонатів для літніх людей, фактично звертаючись до електоральної бази колишнього мера Леоніда Черновецького.

Саме Черновецький на виборах 2006 та 2008 років збудував свою стратегію на системній роботі з пенсіонерами та малозабезпеченими киянами, роздаючи продуктові пайки, що увійшло в історію української політики як класичний приклад «гречкосійства» і дозволило йому двічі обійти конкурентів, серед яких свого часу був і сам Віталій Кличко.

У своєму зверненні Кличко зазначив, що від початку тижня у місті понад 30 разів лунали сирени повітряної тривоги загальною тривалістю понад 30 годин. Внаслідок ворожих обстрілів ракетами та безпілотниками у столиці загинули четверо цивільних громадян, а понад 50 отримали поранення. Суттєвих уражень зазнали житлові будинки, об'єкти критичної та медичної інфраструктури, зокрема станція швидкої допомоги у Печерському районі, де пошкоджено шість спецавтомобілів. Також через атаки зазнала руйнувань станція метро «Чернігівська», де за добу відновили рух, та Південний міст, через що поїзди «зеленої» лінії тимчасово курсують на двох окремих ділянках.

Паралельно з висвітленням наслідків обстрілів очільник міста акцентував увагу на підтримці підопічних у пансіонатах для літніх людей та закладах соціального захисту, звітуючи про їхнє забезпечення генераторами, сонячними панелями та автономними котельнями на випадок блекаутів. Також Кличко зазначив, що у Києві вже підключено до тепла 49 медичних установ, 153 дитсадки та 23 школи, а всі комунальні та аварійні служби продовжують працювати у посиленому цілодобовому режимі.

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко в інтерв'ю виданню «ВВС Україна» розповів про причини такої затримки та назвав головні бар'єри, які заважають швидкому встановленню захисних споруд. Мер наголосив на системному конфлікті повноважень. Місто Київ складається з 10 районів, де районна адміністрація відповідає за свій район, і прямо за декілька тижнів перед повномасштабним вторгненням було зроблено постановою їх впорядкування. Голови районів пеебувають у вертикалі президента, він призначає кожного голову районної адміністрації.

Міський голова Києва Віталій Кличко в етері «Радіо Свобода» прокоментував інформацію про те, що у будинку в центрі столиці, де він має квартиру, начебто не застосовують графіки відключення електроенергії через підключення до об’єкта критичної інфраструктури. За словами Кличка, він жодним чином не впливає на рішення щодо підключення ліній і сам був здивований подібною інформацією. Окрім цього, очільник столиці запевнив, що особисто стикався з відсутністю світла вдома.

Раніше Віталій Кличко попереджав, що через посилені атаки ворога на енергетику та мости Київ переходить у режим виживання. Мер закликав киян за можливості розглянути варіант тимчасового виїзду до родичів чи друзів за межі міста на зимовий період.

До слова, громадська активістка Аннабелла Моріна подала позов проти мера Києва Віталія Кличка через бездіяльність міської влади щодо ситуації на Поштовій площі. Активістка нагадує, що ще у 2018 році Київрада ухвалила рішення №225/6276, яке передбачало створення музею на Поштовій площі спільно з інвестором або розірвання інвестиційного договору за наявності відповідних підстав. Однак, за словами Моріної, міські чиновники рішення не виконали.