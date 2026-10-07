Молоко стало «протеїновим»: українці помітили новий тренд на полицях магазинів

На упаковках молока дедалі частіше акцентують увагу на вмісті білка та кальцію

На упаковках звичних молочних продуктів дедалі помітніше акцентують увагу на кількості білка та кальцію, а виробники випускають окремі високобілкові продукти

Користувачі Threads помітили, що звичне молоко дедалі більше нагадує продукт зі спортивного харчування: на оновленій упаковці виробник великим шрифтом виніс кількість білка. Це викликало дискусію про нову моду на «протеїнові» продукти. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис у Threads.

Автор допису показав упаковку молока та пожартував із того, що тепер навіть звичний продукт подають із акцентом на вміст протеїну. Публікація викликала обговорення про те, чи справді в Україні набирає популярності мода на високобілкові продукти.

скриншот threads.com

Виробник пояснив зміни на упаковці

Представники бренду пояснили, що йдеться про оновлення дизайну пакування.

«Ми дійсно оновили дизайн всього нашого пакування: винесли на лицьову сторону фактичну кількість білка і кальцію у нашому молоці – для зручності, адже так швидше та простіше побачити важливу інформацію», – зазначили представники бренду.

скриншот threads.com

Тобто білок у молоці не є новою складовою – він природно міститься в цьому продукті. Змінився насамперед спосіб подачі інформації для покупця: тепер його кількість можна побачити безпосередньо на лицьовій стороні упаковки.

Молоко «ПростоНаше» 2,5% також представлене в асортименті мережі Novus скриншот сайту novus.zakaz.ua

Молоко вже продають як High Protein

Водночас тенденція до окремого позиціонування продуктів із підвищеним вмістом білка справді помітна на ринку.

Наприклад, український бренд «Яготинське» випустив високобілкове ультрапастеризоване молоко жирністю 0,5%. Одне паковання вагою 1 кг містить 47 г білка.

Високобілкове молоко «Яготинське» вже є у продажу в мережі «Сільпо» сккриншот сайту silpo.ua

Тож звичне молоко дедалі частіше отримує додаткову характеристику – не просто продукт на щодень, а джерело певної кількості білка.

При цьому йдеться не лише про молоко. У магазинах можна знайти протеїнові йогурти, молочні коктейлі, гранолу та інші продукти, де виробники окремо наголошують на кількості білка.

Білок став окремим маркетинговим акцентом

Сам по собі високий вміст білка не є новим явищем. Однак виробники дедалі частіше виносять цю характеристику на передню частину упаковки, щоб покупець міг швидко її помітити.

Для споживача це може бути зручно, якщо він свідомо стежить за кількістю білка в раціоні. Водночас напис «High Protein» не означає автоматично, що продукт є кориснішим за звичайний аналог. Варто звертати увагу також на склад, кількість цукру, жирів, калорійність та інші поживні характеристики.

Що кажуть користувачі соцмереж

У коментарях під дописом думки розділилися. Один із користувачів зауважив, що про вміст білка в молоці говорять уже давно, а тепер маркетологи просто зробили з цього окремий акцент.

«Я про те, що молоко – це білок, говорю купа років. Маркетологи: о! Там є білок!» – написав один із коментаторів.

Інший користувач звернув увагу на те, що кількість білка винесли на передню частину упаковки, а також окремо прокоментував її вагу: «Протеїн винесли на титул, ну і уточню: 870 грам – це навіть менше, ніж 850 мл».

Ще один учасник дискусії назвав зміни просто «ребрендингом».

скриншот threads.com

Водночас не всі погодилися з тим, що високобілкові продукти є масовим трендом. Один із коментаторів припустив, що далеко не всі люди нині переймаються здоровим харчуванням та фітнесом.

Автор початкового допису відповів, що у його інформаційному просторі тема білка, навпаки, звучить дедалі частіше. Водночас він припустив, що таке враження може бути пов’язане з алгоритмами соцмереж.

скриншот threads.com

Нагадаємо, з 1 жовтня в Україні повернулися повні вимоги до маркування харчових продуктів, які були спрощені під час воєнного стану. Тепер виробники та імпортери мають зазначати на упаковках повну й достовірну інформацію про склад, алергени, кількість, термін придатності, умови зберігання та поживну цінність продукту. «Главком» розповідав, що саме зміниться в маркуванні харчів.