Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Молоко стало «протеїновим»: українці помітили новий тренд на полицях магазинів

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
google social img telegram social img facebook social img
Молоко стало «протеїновим»: українці помітили новий тренд на полицях магазинів
На упаковках молока дедалі частіше акцентують увагу на вмісті білка та кальцію
фото:Depositphotos

На упаковках звичних молочних продуктів дедалі помітніше акцентують увагу на кількості білка та кальцію, а виробники випускають окремі високобілкові продукти

Користувачі Threads помітили, що звичне молоко дедалі більше нагадує продукт зі спортивного харчування: на оновленій упаковці виробник великим шрифтом виніс кількість білка. Це викликало дискусію про нову моду на «протеїнові» продукти. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис у Threads.

Автор допису показав упаковку молока та пожартував із того, що тепер навіть звичний продукт подають із акцентом на вміст протеїну. Публікація викликала обговорення про те, чи справді в Україні набирає популярності мода на високобілкові продукти.

Молоко стало «протеїновим»: українці помітили новий тренд на полицях магазинів фото 1
скриншот threads.com

Виробник пояснив зміни на упаковці

Представники бренду пояснили, що йдеться про оновлення дизайну пакування.

«Ми дійсно оновили дизайн всього нашого пакування: винесли на лицьову сторону фактичну кількість білка і кальцію у нашому молоці – для зручності, адже так швидше та простіше побачити важливу інформацію», – зазначили представники бренду.

Молоко стало «протеїновим»: українці помітили новий тренд на полицях магазинів фото 2
скриншот threads.com

Тобто білок у молоці не є новою складовою – він природно міститься в цьому продукті. Змінився насамперед спосіб подачі інформації для покупця: тепер його кількість можна побачити безпосередньо на лицьовій стороні упаковки.

Молоко «ПростоНаше» 2,5% також представлене в асортименті мережі Novus
Молоко «ПростоНаше» 2,5% також представлене в асортименті мережі Novus
скриншот сайту novus.zakaz.ua

Молоко вже продають як High Protein

Водночас тенденція до окремого позиціонування продуктів із підвищеним вмістом білка справді помітна на ринку.

Наприклад, український бренд «Яготинське» випустив високобілкове ультрапастеризоване молоко жирністю 0,5%. Одне паковання вагою 1 кг містить 47 г білка.

Високобілкове молоко «Яготинське» вже є у продажу в мережі «Сільпо»
Високобілкове молоко «Яготинське» вже є у продажу в мережі «Сільпо»
сккриншот сайту silpo.ua

Тож звичне молоко дедалі частіше отримує додаткову характеристику – не просто продукт на щодень, а джерело певної кількості білка.

При цьому йдеться не лише про молоко. У магазинах можна знайти протеїнові йогурти, молочні коктейлі, гранолу та інші продукти, де виробники окремо наголошують на кількості білка.

Білок став окремим маркетинговим акцентом

Сам по собі високий вміст білка не є новим явищем. Однак виробники дедалі частіше виносять цю характеристику на передню частину упаковки, щоб покупець міг швидко її помітити.

Для споживача це може бути зручно, якщо він свідомо стежить за кількістю білка в раціоні. Водночас напис «High Protein» не означає автоматично, що продукт є кориснішим за звичайний аналог. Варто звертати увагу також на склад, кількість цукру, жирів, калорійність та інші поживні характеристики.

Що кажуть користувачі соцмереж

У коментарях під дописом думки розділилися. Один із користувачів зауважив, що про вміст білка в молоці говорять уже давно, а тепер маркетологи просто зробили з цього окремий акцент.

«Я про те, що молоко – це білок, говорю купа років. Маркетологи: о! Там є білок!» – написав один із коментаторів.

Інший користувач звернув увагу на те, що кількість білка винесли на передню частину упаковки, а також окремо прокоментував її вагу: «Протеїн винесли на титул, ну і уточню: 870 грам – це навіть менше, ніж 850 мл».

Ще один учасник дискусії назвав зміни просто «ребрендингом».

Молоко стало «протеїновим»: українці помітили новий тренд на полицях магазинів фото 3
скриншот threads.com

Водночас не всі погодилися з тим, що високобілкові продукти є масовим трендом. Один із коментаторів припустив, що далеко не всі люди нині переймаються здоровим харчуванням та фітнесом.

Автор початкового допису відповів, що у його інформаційному просторі тема білка, навпаки, звучить дедалі частіше. Водночас він припустив, що таке враження може бути пов’язане з алгоритмами соцмереж.

Молоко стало «протеїновим»: українці помітили новий тренд на полицях магазинів фото 4
скриншот threads.com

Нагадаємо, з 1 жовтня в Україні повернулися повні вимоги до маркування харчових продуктів, які були спрощені під час воєнного стану. Тепер виробники та імпортери мають зазначати на упаковках повну й достовірну інформацію про склад, алергени, кількість, термін придатності, умови зберігання та поживну цінність продукту. «Главком» розповідав, що саме зміниться в маркуванні харчів.

Читайте також:

Теги: українці продукти молочна продукція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Особисті фінанси

Молоко стало «протеїновим»: українці помітили новий тренд на полицях магазинів
Молоко стало «протеїновим»: українці помітили новий тренд на полицях магазинів
Пенсійний фонд попередив українців про нову шахрайську схему
Пенсійний фонд попередив українців про нову шахрайську схему
Курс валют 7 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 7 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Автогаз продовжив дорожчати. Ціни на АЗС 7 жовтня 2026 року
Автогаз продовжив дорожчати. Ціни на АЗС 7 жовтня 2026 року
Ціни на малину в Україні суттєво зросли
Ціни на малину в Україні суттєво зросли
Ціни на оренду квартир у Києві в жовтні 2026 року
Ціни на оренду квартир у Києві в жовтні 2026 року

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 жовтня 2026
125K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
103K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
71K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 06:15

Прес-релізи

Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
6 жовтня, 17:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua