Прорив теплотраси у Києві: дев'ять людей отримали опіки



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У Києві маршрутка з людьми провалилася в яму з окропом Фото: ДСНС

Зараз постраждалим надається медична допомога

Через прорив тепломережі біля торгового центру Ocean Plaza легкі опіки отримали дев'ять людей, їм надають медичну допомогу.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

Нагадаємо, ввечері 13 січня в Голосіївському районі на вул. Антоновича, 174, в результаті прориву тепломережі, стався підмив асфальтового покриття.

Внаслідок цього, у створений отвір частково потрапило маршрутне таксі.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що рятувальники евакуювали 13 людей з транспорту і ТРЦ Ocean Plaza після прориву тепломережі на вулиці Антоновича у Києві.

«Близько 19 години сталось пошкодження магістрального трубопроводу теплопостачання від ТЕЦ 5, на цьому місці на дорозі близько Ocean Plaza. Пошкодження призвело до витоку теплоносія, температура була значна. Постраждало 9 людей, з опіками, але за нашою інформацією тяжких випадків немає. Зараз постраждалим надається допомога», — сказав Пантелєєв.

За його словами, наразі завдання тепловиків і рятувальників — прибрати автобус з місця аварії.

Чиновник додав, що люди не залишаться без теплопостачання: магістраль мають під'єднати до іншого джерела.

Пантелеєв підкреслив, що тепломережа не вважалася аварійною, до того вона пройшла всі перевірки.

Нагадаємо, 11 січня на вулиці Госпітальній у Печерському районі Києва стався прорив комунікацій «Київводоканалу».