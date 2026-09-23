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Атака на Київ: аварійно-рятувальні роботи у Солом’янському районі тривають (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Атака на Київ: аварійно-рятувальні роботи у Солом’янському районі тривають (фото)
У Солом’янському районі зафіксовано влучання в дев'ятиповерхову нежитлову будівлю
фото: ДСНС Києва/Facebook

Інформація щодо наслідків та постраждалих уточнюється

Унаслідок масованого ранкового обстрілу столиці попередньо загинули дві людини, ще близько 20 отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС України у м. Києві.

Наслідки атаки у Києві 23 вересня
Наслідки атаки у Києві 23 вересня
фото: ДСНС Києва

У Голосіївському районі ворог завдав удару по п'ятиповерховому бізнес-центру та нежитловій споруді. Виниклі пожежі рятувальники вже повністю ліквідували.

У Солом’янському районі зафіксовано влучання в недіючу споруду, де пожежу також згасили. За іншою адресою у цьому ж районі зафіксовано влучання в дев'ятиповерхову нежитлову будівлю – там аварійно-рятувальні роботи ще тривають.

У Дарницькому районі внаслідок ворожого удару пошкоджено нежитлову споруду.

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Рятувальники гасять пожежі у Києві
фото: ДСНС Києва/Facebook

Інформація щодо наслідків та постраждалих уточнюється. 

Нагадаємо, під час ранкового обстрілу столиці було зафіксовано влучання в об'єкт транспортної інфраструктури та виникла пожежа на даху АЗС мережі Ukrnafta у Дарницькому районі. Унаслідок удару над лівим берегом столиці спостерігалося задимлення, а в мережі поширилися відповідні відео. За даними керівництва Ukrnafta, працівники станції перебували в укритті та не постраждали.

Також під час ранкової атаки у Голосіївському районі дрон влучив в автозаправну станцію, також було пошкоджено складське приміщення. Наслідки атаки також зафіксували у Солом'янському районі. За попередніми даними, там сталося загоряння на території транспортного підприємства. Крім того, мер Києва Віталій Кличко повідомив про падіння уламків безпілотника між житловими будинками у Солом'янському районі.

Під час шостої за добу повітряної тривоги спалахнула масштабна пожежа поблизу Центрального залізничного вокзалу. Горить ринок «Шайба», де раніше розташовувався супермаркет «Велика Кишеня». 

У ніч на 23 вересня російська окупаційна армія також завдала удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки було пошкоджено торговельний центр.

До слова, голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський повідомляв, що уламкових поранень зазнав працівник залізниці, який після робочої зміни повертався додому. Чоловіка у важкому стані госпіталізували, однак медикам не вдалося врятувати його життя.

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Теги: Київ обстріл ДСНС

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