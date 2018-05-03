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    Проти акції «Безсмертний полк» у Києві Корчинський збирається виставити «Безсмертну дивізію»

    У поліцію надійшла лише заявка акції «Безсмертний полк»
    На 9 травня у Києві заявлена лише одна акція «Безсмертний полк», в якій запланована участь 3 тис. учасників. Про повідомив голова київської поліції Андрій Крищенко. «На 9 травня у нас тільки одна заявка акції «Безсмертний полк». Вони визначають до 3 тис. учасників. Але, наскільки я розумію, вона буде проходити в
    • Сьогодні, 18:15
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    У поліцію надійшла лише заявка акції «Безсмертний полк»

    На 9 травня у Києві заявлена лише одна акція «Безсмертний полк», в якій запланована участь 3 тис. учасників. Про повідомив голова київської поліції Андрій Крищенко.

    «На 9 травня у нас тільки одна заявка акції «Безсмертний полк». Вони визначають до 3 тис. учасників. Але, наскільки я розумію, вона буде проходити в різних містах, тому підвезення людей не буде і прийдуть тільки кияни. Якихось заявок від організацій, які виступають проти проведення такої акції, у нас поки немає, але ще тиждень, і заявки можуть з'явитися за день-два», - розповів він 112.ua.

    У той же час лідер партії «Братство» Дмитро Корчинський на своїй сторінці у Facebook оголосив про акцію «Безсмертна дивізія».

    «В підтримку» ватного пропагандистського хеппенінгу «Безсмертний полк», ми ініціюємо акцію «Безсмертна дивізія». Восьмого і дев'ятого травня з портретами наших дідів і прадідів із дивізії «Галичина» ми повинні переконати ватников, що їх полк не такий вже й безсмертний», - написав він.

    Як повідомлялося, столична поліція готується забезпечити безпеку під час проведення маршу «Безсмертного полку» 9 травня, хоча заявки ще не надходило. 

    У 2017 році в Києві на акції «Безсмертного полку», де періодично виникали перепалки, які переростали в сутички, було задіяно біля семи тисяч силовиків.

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