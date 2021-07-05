У Києві посипався черговий шляхопровід. Рух перекрито (фото)

Відбулось обсипання захисного шару бетону й частин перильного огородження

Зафіксовано руйнування Берестейського шляхопроводу в Києві. У зв'язку з цим патрульні обмежили під ним рух. Про це повідомила Патрульна поліція Києва.

«Через обсипання захисного шару бетону Берестейського шляхопроводу патрульні перекрили під ним рух лівою смугою», – йдеться в повідомленні.

Патрульні попереджають, що у зв’язку з цим очікується ускладнення руху проспектом Перемоги у напрямку центральної частини міста.

Як повідомляє «Київавтодор», наразі фахівці КП «Київавтошляхміст» розпочали обстеження конструкцій шляхопроводу на просп. Перемоги біля станції метро «Берестейська». Найближчим часом на споруді виконають першочергові протиаварійні роботи. За попередньою інформацією, відбулось обсипання захисного шару бетону й частин перильного огородження.

В подальшому передбачена масштабна реконструкція. В рамках робіт планують замінити прогонову будову й прибрати колони, які встановлені на проїжджій частині проспекту.

Завдяки реконструкції ліквідують звуження, через яке трапляються затори.

До слова, минулого тижня під шляхопроводом на Берестейській сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. За попердніми даними, у вантажівки на ходу лопнуло колесо. Внаслідок цього фуру відкинуло в легковий автомобіль і конструкцію шляхопроводу. Під час ліквідації аварії рух проспектом Перемоги було обмежено. Під час ліквідації аварійно-рятувальний загін та співробітники «Київавтодору» прибрали з проїжджої частини близько 20 тонн газоблоків, демонтували за допомогою спецінструментів розчавлені кабіну та причеп фури, завантажили їх на спецплатформу та вилучили з траси.

Як повідомлялося, наразі в Києві тривають ремонтні роботи на 14 шляхопроводах. Сім штучних споруд у Києві капітально відремонтують до кінця року.

Тривають також середні ремонти штучних споруд. Такі роботи виконують на шляхопроводі на вул. Сержа Лифаря над трамвайними коліями, на шляхопроводі на перетині Кільцевої дороги і просп. Курбаса, на Ковельському й Каховському шляхопроводах та інших. Загалом, на семи спорудах виконують середній ремонт.



