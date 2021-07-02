Ремонт «втомлених» мостів у Києві: дорожники показали, як ідуть роботи (фото)

Сім шляхопроводів капітально відремонтують до кінця року

У Києві тривають ремонтні роботи на 14 шляхопроводах. Про це повідомив в. о. генерального директора комунальної корпорації «Київавтодор» Олександр Федоренко.

«Сім штучних споруд у Києві капітально відремонтують до кінця року. Так, на завершальному етапі оновлення Індустріального шляхопроводу. Нині роботи продовжуються на трамвайній частині. Там завершують монтувати армований каркас монолітної плити. Згодом розпочнуть заливати бетон», – повідомив Федоренко.

Після того, як дорожники заллють монолітну плиту, будуть встановлені деформаційні шви, яких раніше взагалі не було, і нанесуть гідроізоляцію. Основні роботи на Індустріальному шляхопроводі планують завершити до 15 серпня. Це перший комплексний капітальний ремонт споруди з моменту її будівництва у 1977 році.

«Ще один міст, який не бачив капітального ремонту з моменту побудови, – Новокостянтинівський шляхопровід. Його спорудили у 1979 році. Нині там бетонують монолітну плиту. Перший етап ремонту плануємо закінчити до 15 липня (на частині в напрямку Подолу) й розпочнемо роботи на сусідній частині», – додав Федоренко.

Основні роботи з капітального ремонту Новокостянтинівського шляхопроводу планують завершити до кінця цього року.

У рамках капітального ремонту просп. С. Бандери розпочали оновлювати 2 шляхопроводи біля залізничної станції «Зеніт» (розвороти). Роботи на цих об’єктах планують звершити вже до кінця серпня. Рух на них перекрито. Розпочато бетонування монолітних плит.

«Ще два масштабних об’єкти капітальних ремонтів – шляхопроводи на вул. Льва Толстого. Один – над залізницею, інший – над р. Либідь. У рамках оновлення там поміняють монолітні плити, нанесуть гідроізоляцію, влаштують асфальтове покриття, змонтують перильне і бар’єрне огородження», – розповів Федоренко.

Тривають також середні ремонти штучних споруд. Такі роботи виконують на шляхопроводі на вул. Сержа Лифаря над трамвайними коліями, на шляхопроводі на перетині Кільцевої дороги і просп. Курбаса, на Ковельському й Каховському шляхопроводах та інших. Загалом, на семи спорудах виконують середній ремонт.

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