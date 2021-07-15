Роботи на скандальному мосту в Києві триватимуть і вночі

Мешканців Русанівських садів попередили, що роботи на Подільсько-Воскресенському мостовому переході триватимуть цілодобово

Щоб пришвидшити будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу, роботи триватимуть і вночі. Про це повідомив перший заступник голови Дніпровської РДА, депутат Київради Олесь Маляревич на своїй сторінці у Facebook.

«До кінця року планується відкриття руху на Оноре де Бальзака. З’їзд на Русанівські сади поки що буде тільки для спецтранспорту. Також буде повністю реконструйована вулиця Центральна Садова на Русанівських садах, буде побудована зливоприймальна мережа, тротуари, зупинки», – розповів він.

За його словами, щоб пришвидшити будівництво мосту, роботи будуть відбуватися і вночі.

«Прошу мешканців Русанівських садів з розумінням поставитися до цього. Затримка будівництва мосту збільшує його вартість і за це вимушені сплачувати всі платники податків Києва», – зазначив Маляревич.

На початку літа мер Києва Віталій Кличко заявив, що до кінця цього року Подільсько-Воскресенський мостовий перехід може відкритися, а метро на Троєщину побудують через 3-5 років.

Наразі на Подільсько-Воскресенського мосту роботи ведуться на всіх ділянках, в першу чергу – на в’їзді на Верхній та Нижній вал. Тут триває перекладка інженерних комунікацій, вивозиться ґрунт, непридатний для дорожніх робіт, розмітка території під майбутні підпірні стіни, для яких замовлена спеціальна арматура.

Також продовжується будівництво тунелів метрополітену та насипу під конструкції метро, дорожнього покриття на території Русанівських садів. Під час виконання будівельних робіт фахівці використовують найсучасніші технології, матеріали, що зарекомендували себе на подібних об’єктах в багатьох країнах в світу.

У середині червня столична влада перерозподілила 543 млн грн з будівництва метро на Виноградар на будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу.