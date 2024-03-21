Ревізія у Кличка. Нардеп оприлюднив підсумки засідання спецкомісії

Безгін зауважив, що комісія протягом двох годин досліджувала проблематику руйнації в тунелі київського метрополітену

Нардеп: Робота спецкомісії дозволить киянам, столичні владі та парламенту розібратися в проблемах управління містом

Нардеп Віталій Безгін, який очолив Тимчасову спеціальну комісію (ТСК) щодо розслідування функціонування київської влади, повідомив підсумки роботи спецкомісії стосовно київського метрополітену. Про це Безгін написав у соцмережах.

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Зокрема, нардеп зауважив, що комісія протягом двох годин досліджувала причини закриття станцій метро та проблематику руйнації в тунелі київського метрополітену. Головне питання полягало у тому, що потрібно для того, аби виправити поточний стан речей.

«Одразу скажу, що роботи попереду багато, адже ситуація навряд стала більш ясною. Головне, щоб це не переросло у спроби перекидання відповідальності, бо ми їх не допустимо. Встановити причини, оцінити як на розвиток ситуації впливав рівень управління в місті та як змінити систему, щоб унеможливити подібне в майбутньому – це спільне завдання», – наголосив Безгін.

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За словами депутата, його зацікавила заява посадовців КМДА, що столичне метро за рік перевозить 12 мільйонів пільговиків. Безгін підкреслив, що це обов'язково буде досліджено, задля розуміння, яким чином ведеться облік і як відбуваються компенсації.

«Мер озвучив, що для ремонтних робіт вистачить запланованих 400 млн, а станції метро відкриють до кінця літа. Спостерігаємо і тримаємо на контролі», – підкреслив Безгін.

Нардеп додав, що робота спецкомісії дозволить киянам, столичні владі та парламенту розібратися в усіх проблемах управління містом, і допоможе відшукати потрібні рішення для покращення життя мешканців столиці.

Нагадаємо, нардеп Віталій Безгін, який очолив Тимчасову спеціальну комісію щодо розслідування функціонування київської влади переконаний, що закон про столицю вимагає змін, як і законодавство про воєнний стан в контексті Києва.

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