Ліндсі Грем під час візиту до Києва закликав депутатів ухвалити закон про мобілізацію – WP

«Ви боретеся за своє життя, тому ви повинні служити – не у 25 чи 27 років», – передає видання слова американського посадовця

Під час свого візиту до Києва 18 березня член Республіканської партії та Сенату США Ліндсі Грем закликав українських парламентарів ухвалити новий закон про мобілізацію. Про це пише видання Washington Post.

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Грем закликав українських депутатів до «швидких законодавчих дій» у той час, коли американські законодавці все ще не можуть ухвалити закон про допомогу Україні на 60 млрд доларів. Окрім цього, американський сенатор закликав українців не засновувати свої рішення про вступ до армії на тому, чи продовжують їх підтримувати Сполучені Штати.

«Що б ми не робили, ви повинні боротися. Незалежно від того, що ми робимо, ви воюєте за себе», – передає слова Грема Washington Post.

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Окрім цього, член Республіканської партії поставив під сумнів звільнення від призову чоловіків віком до 27 років. Він висловив сподівання, що ті, хто має право служити в українській армії, приєднаються до неї.

«Ви боретеся за своє життя, тому ви повинні служити – не у 25 чи 27 років», – додав Грем.

Нагадаємо, Ліндсі Грем прибув з візитом до Києва 18 березня. Республіканець зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Вони обговорювали ситуацію на фронті, подальшу підтримку США, посилення санкційного тиску на рф та питання євроатлантичної інтеграції України.

Зауважимо, Верховна Рада 7 лютого підтримала оновлений урядовий законопроєкт про мобілізацію. Серед його пунктів – скасування строкової служби (замість неї буде базовий військовий вишкіл) і демобілізація військових після 36 місяців служби.

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Крім того, законопроєкт пропонує запровадити обмеження для громадян, які протягом 10 днів із дня вручення повістки не виконали зазначеного обов’язку або не з’явилися до ТЦК та СП (чи закордонної дипломатичної установи). Серед таких пропозицій:

тимчасове обмеження виїзду за межі України;

тимчасове обмеження у праві водіння автомобіля;

накладення арешту на кошти та інші цінності, які, зокрема, зберігаються в банках.

До другого читання проєкту закону народні депутати подали понад 4 тис. правок: вручну й електронно. Унаслідок цього законопроєкт може в підсумку зазнати чимало змін.