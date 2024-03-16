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У Києві продавець вуличної їжі шпигував за будівлями Служби безпеки та ЗСУ: як його покарали

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Києві продавець вуличної їжі шпигував за будівлями Служби безпеки та ЗСУ: як його покарали
Співробітники СБУ затримали зловмисника під час відпрацювання ним ворожого розвідзавдання
фото з відкритих джерел

За кожне виконане завдання агент ФСБ отримував від свого російського куратора до 10 тис. грн.

У Києві російський агент шпигував за будівлями Служби безпеки та Збройних сил. За матеріалами СБУ він отримав 15 років за ґратами. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один учасник агентурної мережі ФСБ, яка була знешкоджена у вересні 2022 року на Київщині. Тоді було затримано всіх чотирьох учасників ворожої групи. Зловмисники збирали розвіддані про Сили оборони та критичну інфраструктуру на території столичного регіону. Наразі за матеріалами СБУ суд призначив одному із російських агентів 15 років тюрми з конфіскацією майна», – ідеться у повідомленні СБУ.

Як встановило розслідування, зловмисник приховано фотографував будівлі Служби безпеки та ЗСУ, а також фіксував номери службового транспорту на паркінгах оборонних відомств.

Крім того він передавав агресору координати ключових теплогенеруючих підприємств, які забезпечують опаленням цивільну інфраструктуру.

За кожне виконане завдання агент ФСБ отримував від свого російського куратора до 10 тис. грн. Кошти надходили на криптовалютні гаманці та банківські картки, оформлені на підставних осіб.

Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для здійснення серії прицільних ракетних ударів по Києву.

Співробітники СБУ затримали зловмисника під час відпрацювання ним ворожого розвідзавдання.

За даними слідства, поплічником агресора є 32-річний продавець вуличної їжі, який після окупації Херсона переїхав до Києва.

У поле зору російської спецслужби чоловік потрапив через російський Телеграм-канал, де намагався знайти додатковий заробіток.

Таким чином у серпні 2022 року на чоловіка дистанційно вийшов кадровий співробітник управління ФСБ по Ростовській області, який згодом завербував його.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Двоє його спільників уже відбувають покарання за ґратами. Щодо четвертого учасника агентурної групи ФСБ – обвинувальний акт скеровано до суду.

Раніше СБУ заблокувала поставки комплектуючих до зброї окупантів. 

Нагадаємо, Служба безпеки України веде системну діяльність по підриву ключових галузей Росії, які приносять ворогу гроші для ведення війни.

До слова, НАТО вважає, що Росія, ймовірно, зможе підтримувати свої військові дії в нинішніх масштабах ще від двох до п'яти років.

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Теги: розслідування чоловік державна зрада зрада

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