Столицю лікуватимуть. Кличко відправляється на комісію

Новостворена парламентська ТСК збирається псувати кров київському меру

У столиці починається черговий раунд двобою між мером Києва Віталієм Кличком та командою президента. Щоправда, цього разу псувати київському градоначальнику кров буде не Офіс президента, а парламент. На минулому тижні Верховна Рада схвалила проєкт постанови про утворення Тимчасової спеціальної комісії щодо розслідування функціонування місцевої влади Києва у період воєнного стану. З моменту реєстрації проєкту постанови до її прийняття минуло всього-нічого – менше трьох тижнів.

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До ТСК увійшли вісім представників від «Слуг народу»: Віталій Безгін, який був ініціатором створення комісії та очолив її, Олександр Аліксійчук, Ганна Бондар, Роман Грищук, Олександр Літвінов, Олександр Маріковський, Олена Мошенець та Олександр Савченко. Заступником голови став Роман Лозинський з «Голосу».

Також по одному члену делегували «Європейська солідарність» (Сергій Алєксєєв), «Батьківщина» (Валерій Дубіль), депутатські групи «Платформа за життя та мир» (Григорій Мамка), «Відновлення України» (Ігор Кісільов) і дещо пізніше – «Довіра» (Микола Бабенко) та «За майбутнє» (Юрій Шаповалов).

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Кличко відреагував на появу ТСК, яку він не може сприймати інакше, як чергову спробу позбавити його повноважень іронічно: він привітав факт того, що нардепи нарешті зацікавилися, як живе Київ під час війни, та одразу запропонував кілька законопроєктів, ухвалення яких вже зачекалися кияни.

Не втримався мер від того, аби дорікнути, що наразі міській владі доводиться тяжко працювати в умовах «кошмарення» і постійних маніпуляцій. І саме важкий бекграунд в у відносинах Кличка з центральною владою, яку він не так давно звинувачував в скочуванні в авторитаризм, майже не залишає шансів на те, що у київського мера з ТСК вийде плідна конструктивна робота. До того ж, натхненник комісії голова підкомітету Верховної Ради з питань адміністративно-територіального устрою України та місцевого самоврядування Віталій Безгін і не приховує, що зміна закону «Про столицю» задля розподілу повноважень, які зараз одноосібно виконує Кличко, – є однією з головних цілей її роботи.

Метро, мости, транспорт… Очільник ТСК з питань дослідження ефективності функціонування Київської міської влади Віталій Безгін вже намітив перелік об’єктів для аудиту

– Ідея створення цієї ТСК народилася безпосередньо в нашому комітеті, – розповідає Безгін «Главкому». – Думаю, це був ефект накопичення. Останнім тригерним моментом стала історія з київським метрополітеном, який як стратегічний об'єкт було позбавлено шести станцій. Можна сказати, що це був спусковий гачок, але не причина сама собою. Про регулювання, у тому числі законодавчі, у Києві ми намагалися говорити давно, але з початком широкомасштабного вторгнення ця тема була відкладена в глибоку шухляду. Але всі ініціативи, які ми зі зрозумілих причин заморозили, з огляду на їхній непростий політичний підтекст та аби не розгойдувати човна, могли бути заморожені на рік, ну от зараз буде два. У той же час ми не розуміємо, скільки ще буде тривати повномасштабна війна і напевно на деякі речі вже не можна заплющувати очі. Все це накопичилось, тому й було ухвалено таке рішення.

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Показово, що минуло менше трьох тижнів із моменту, коли ви зареєстрували постанову про створення ТСК, а вона вже пройшла комітет та була успішно винесена до залу, де розглянута за скороченою процедурою. Без політичної волі із самого верху навряд чи це відбулося б так швидко.

Просто ми максимально дотримувалися процедури й готувалися із цього приводу. Базова позиція була такою, що в цій комісії має бути повне політичне представництво. Були закиди з боку окремих політичних сил, що регулювання по Києву можна змінювати і простішим шляхом. Можна, але якщо ми просто реєструємо якусь нову ініціативу як «слуги народу», нам починають одразу дорікати, що це знову політична конфронтація між Банковою та Кличком.

Пропозиція ж була така: колеги, ми розуміємо, що проблема є, вона глибока, тому давайте зробимо спільне політичне представництво й розділимо відповідальність. Згідно з процедурою, ми дали п'ять днів усім фракціям та групам, щоб вони надали свої кандидатури до комісії. Деякі групи із цим запізнилися, але в результаті в складі ТСК будуть 15 представників абсолютно всіх політичних сил, що представлені в парламенті. Від деяких груп членами ТСК будуть навіть народні депутати, які є близькими до пана Кличка, але я не бачу в цьому проблеми. Тому що на відміну від пана міського голови ми не намагаємося політизувати цей процес.

«У столиці децентралізації нема! Нема на що наступати»

Одне із завдань новоствореної комісії – збір та аналіз інформації про рішення, дії чи бездіяльність органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади в Києві щодо забезпечення безпеки та мінімізації ризиків для цивільного населення під час воєнного стану. Про що саме йдеться?

Просто нам треба зрозуміти фактаж. Є кілька моментів, які нас турбують і потенційно можуть мати ознаки бездіяльності. Це питання мостів, шляхопроводів, які перебувають в аварійному стані, про що всі знають і про що сам мер публічно неодноразово заявляв. У той же час на це заплющуються очі й натомість витрачаються кошти на якісь незрозумілі речі. Тоді в мене питання: якщо щось станеться з одним із мостів у Києві, враховуючи, що їх не так багато, це ж буде стосуватися не тільки життя та безпеки громадян, а й взагалі обороноздатності, бо ми розуміємо, яка логістика відбувається.

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Такий саме кейс стосується планування фортифікаційних споруд. Наскільки я знаю, колеги за комітетом зверталися до пана Кличка щодо загального планування ще в березні 2022 року, але він повністю проігнорував ці звернення. Тому будемо розбиратися, зараз я не збираюсь нікого звинувачувати.

Просто ми бачимо проблеми в місті та в системі управління містом, а я вважаю, що за систему управління містом відповідальний парламент, бо саме він має повноваження змінювати законодавство. Тож будемо там, де треба, змінювати законодавство як наслідок діяльності комісії та пропонувати готові рішення, які можемо просто пропонувати Київській міській владі. Звісно, якщо вона буде готова їх реалізовувати.

У складі ТСК щодо Києва будуть 15 представників абсолютно всіх політичних сил

А якщо міська влада буде просто ігнорувати ваші наробки, що, скоріш за все, і відбуватиметься?

Зброєю в цьому процесі є максимальна відкритість і публічність. На кожне засідання ТСК ми будемо запрошувати керівництво Київської міської влади: я маю на увазі й пана Кличка, і секретаря міськради пана Бондаренка, і голову Київської міської воєнної адміністрації пана Попка. А це вже буде їхня справа: чи братимуть вони участь, чи ні. Ми не боїмося цього діалогу, вважаємо, що всі гілки влади мають бути консолідовані в цьому процесі. Якщо Віталій Володимирович обере як шлях просто замовлення «чорнухи» проти мене в анонімних telegram-каналах, – це теж шлях. Але не думаю, що це конвертується в щось корисне для киян.

У Кличка давній конфлікт з Офісом президента, та із самим президентом були неодноразові словесні дуелі. Чи створення комісії було узгоджено з Офісом?

ТСК не має до Офісу президента жодного відношення, хоча деякі його представники знали, що така ініціатива є і зауважень з цього приводу не мали.

Якщо претензії так давно накопичувалось, чи були спроби з'ясувати всі питання з міською владою в якийсь інший спосіб?

Особисто я з Віталієм Володимировичем не спілкуюся з моментів останньої спроби просування правильного законопроєкту «Про столицю» наприкінці 2021 року. Мені здається, що коли люди сідають, обговорюють, знаходять компроміс і тиснуть руки, а потім людина виходить і починає «чорнушну» кампанію з дискредитації законопроєкту та членів комітету, з цією людиною немає про що далі говорити.

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Що стосується деяких інших членів ТСК, то з їхнього боку були спроби вказати на проблеми з тією ж містобудівною документацією. Наскільки я знаю від цих колег, з боку Київської міської влади це було тоді проігноровано і, скоріш за все, буде проігноровано і зараз. От Віталій Володимирович заявив про те, що в нього є перелік законопроєктів, які можуть покращити життя в Києві і якими парламент мав би зайнятися. Звісно, у цьому переліку немає закону «Про столицю», але ми будемо раді очікувати Віталія Володимировича на майданчику ТСК із переліком цих законодавчих ініціатив і вважаємо, що якщо ми спільно в прямому ефірі дійдемо згоди, що вони є корисними для киян, то будемо раді їх підтримувати. Але, думаю, йому так само доведеться відповідати на деякі конкретні питання.

У згаданій заяві Кличко виявив готовність допомогти вашій комісії ознайомитись з тим, як працює місто, «зануренням в реальну роботу». Ви ж навряд чи сприйняли його бажання співпрацювати як щире? Думаєте, це був сарказм?

Не думаю, що я маю зважати на його щирість чи нещирість, так само як на якісь «чорнушні» кампанії, які він проти мене запускає. Думаю, якщо ми будемо опускатися до його риторики, то толку із цього не буде. Мені цікаво здобути результат, який має конвертуватися в практичні рішення. А якщо Віталій Володимирович думає, що в такий спосіб у нього вийде затягнути ТСК у площину політиканства, то я змушений його розчарувати.

Але ви ж розумієте, що політичне підґрунтя тут все одно буде постійно виринати.

Я знаю навіть на яких каналах це буде «виринати», але таке життя. Кожного разу, коли ми намагаємося врегулювати систему управління Києва, нас звинувачують у тому, що ми втручаємось у місцеве самоврядування. Коли була створена ТСК, одна поважна народна депутатка написала, що це чергова спроба знищити децентралізацію в столиці. Так у столиці децентралізації нема! Це – єдине місто-громада України, де нема незалежного місцевого самоврядування, бо нема незалежного виконкому. Київська міська державна адміністрація – це вертикаль центральної виконавчої влади і так вже волею старого діючого закону «Про столицю» сталося, що у нас Віталій Володимирович обіймає дві посади. Тож просто нема, на що наступати.

«Ми не будемо бігати по бомбосховищах»

Звісно, це дещо інші ситуації, але в таких облцентрах як Чернігів та Суми зараз взагалі нема міських голів. Чому ж ви так прискіпливо не з’ясовуєте, що там відбувається? Тому що у центру тепер там все під контролем?

Бо Київ – місто з особливим статусом та окремою системою регулювання, на відміну від будь-якого іншого обласного центру, де діють обласні військові адміністрації, які мають повноваження щодо реагування на ті чи інші дії на території громади. А Київ не підпорядкований нікому й нічому – ані з точки зору держави, ані з точки зору громадянського суспільства. Якби КМДА була відокремлена від Київради, а Київрада мала окремий виконком, цієї проблеми б не було.

Якби в нас було бажання просто влаштовувати якесь політичне «мочилово» навколо цього, напевно, це можна було б зробити суто в медійній площині. А якщо простежити якусь активність протягом трьох тижнів, коли була зареєстрована постанова про ТСК, то принаймні з мого боку нічого такого не було. Давайте відверто: можна ж було зібрати ТСК тільки зі «слуг народу» і влаштувати на цьому політичний хайп, а не включати до її складу левову частину народних депутатів, які є дружніми або орієнтованими на Віталія Володимировича. Але ми намагаємося знайти рішення, і мені байдуже, від кого буде відходити цей конструктив – від «слуг», «ударівців», представників «Голосу», «ЄС» чи іншої політичної сили.

Київ не підпорядкований нікому й нічому

Коли ви кажете про тих, хто займе сторону Кличка в комісії, ви насамперед маєте на увазі представників «ЄС»?

Я розумію, хто кого підтримує. Зокрема, я мав розмову з цими народними депутатами в залі, пообіцяв, що зі свого боку робитиму все, аби процес не перетворився у політиканство й закликав їх дотримуватися нормального робочого процесу. Якщо з їхнього боку все буде переходити в політичну площину, це спричинить відповідну реакцію. Наразі я на це не налаштований, хоча не дуже вірю, що суто політичних процесів таки вдасться уникнути.

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А яку «відповідну реакцію» це може викликати? Ви виженете всіх «політиканів» з ТСК?

Виганяти ніхто нікого не буде, просто, якщо окремі члени ТСК почнуть вдаватися замість конструктивного діалогу до політичних гасел, відповіді теж можуть бути логічними. Замість пошуку рішення ми завжди можемо перейти в площину політичних звинувачень у неефективності, корумпованості, бездіяльності й так далі. Але наразі, думаю, у нас є спроможність просто нормально ефективно працювати без зайвого беззмістовного медійного хайпу.

Який алгоритм роботи ви плануєте як голова комісії?

Згідно з законодавством, ТСК буде працювати пів року. Ми проведемо перше засідання, де сформуємо порядок денний і формат нашої роботи на всі ці пів року. На цьому засіданні я запропоную членам ТСК кожному обрати тематику та кейси, на яких він хотів би сфокусуватися, крім загальної законодавчої рамки, яку треба коригувати. І думаю, що ми будемо працювати в форматі одне засідання на два тижні з регулярним запрошенням представників Київської міської влади. Звісно, буде робота «в полях» – тобто в районах і на локаціях Києва, щоби була змога дістати безпосередній фідбек щодо процесів, які відбуваються e місті та на які може вплинути парламент. Для цього треба буде як спілкуватися з киянами, так і на власні очі оцінити реальний стан окремих об'єктів критичної інфраструктури. Звісно, не всі речі можуть бути висвітлені, бо це може стосуватися державної безпеки, але загалом план і механізм роботи я вбачаю так.

Умовно кажучи, нардепи бомбосховища в Києві будуть перевіряти?

Ми не будемо бігати по бомбосховищах. Є, наприклад, ситуація з мостами, деякі з яких (не всі) безпосередньо перебувають на балансі міста. Відповідно треба вивчити питання, у якому вони реально стані, хто реально за це відповідальний, чи були кроки до уникнення чи вирішення питань з аварійними ситуаціями. Те саме щодо питань з укриттями чи того, як реагує міський громадський транспорт на повітряні тривоги. Я не заглиблювався в цю систему, але в мене є питання щодо зупинки транспорту по всьому місту, це має вигляд просто скидання відповідальності. Не знаю, чиє це розпорядження чи вказівка – голови КМДА чи голови КМВА?

Я хочу вивчити цей кейс, тому що, як на мене, це не зовсім правильний підхід до функціонування міста. Я ж не кажу, що відповідальним є і має бути винятково пан Кличко, це може будуть й інші персоналії. Тож будемо шукати і розбиратись.

У столиці, на відміну від багатьох українських міст, громадський транспорт під час тривоги повністю зупиняється, що спричиняє незадоволення пасажирів

Наскільки глибоко ці пів року ви збираєтесь копати? Та ж історія з метро – вона не за місяць-два утворилася, це наслідки якихось давніх забудов, на які хтось видавав дозволи і так далі…

Ми запросимо експертну спільноту, яка може безпосередньо надати реальний аналіз. Бо наскільки я знаю, та комісія, яку Київрада створила з питань метро, не особливо поспішає робити якийсь результат. Зрозуміло, що руйнування станцій – це ефект часу. Більш того, той меседж, який вже намагалися використати (що ці станції відкривалися ще до чинного міського голови), є правдою. Але вибачте, ви десять років при владі і не підіймали ці документи, не знали, що там були порушення. А якщо знали, що там були порушення, то хоч копійчину інвестували, щоби привести ці станції до нормального ладу? Це ж цікаве питання, тож давайте шукати відповіді.

Щодо того, чи реально глибоко зануритися протягом пів року – велике запитання. Але якщо пів року працювати і звітувати, а потім отримати підтримку парламенту, то можна пролонгувати роботу ТСК ще на пів року.

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«Треба змінювати законодавство про воєнний стан саме в контексті Києва»

Що конкретно ви хочете здобути на виході? Ви ж бачили приклади роботи минулих ТСК і їхньої ефективності.

Є різні приклади ефективності. Є ТСК, які стосуються кейсів щодо утисків бізнесу чи витрат коштів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Вони, на мій погляд, працюють ефективно. На виході я хочу отримати конкретні проєкти рішень щодо законодавчого вирішення проблем, конкретної моделі управління, яку ми колективно внесемо, тих речей нижчого рівня, що не стосуються безпосередньо законодавчого забезпечення. Ми так само готові разом з експертною спільнотою напрацювати готові рішення і як продукт віддати на імплементацію та реалізацію міській владі. Тому це буде не модель втручання в діяльність органу самоврядування, а модель допомоги, якщо вони схочуть її прийняти.

Крім того переліку необхідних законів, про які Кличко написав, можу сходу сказати, що треба буде в будь-якому випадку міняти закон про столицю. І треба буде змінювати законодавство про воєнний стан саме в контексті Києва. Ну, не може бути такого, що в тебе паралельно існує КМДА та КМВА навіть за поточної системи. Коли в Києві на фоні існуючої біполярки, коли мер одночасно є головою КМДА, створилася ще одна інституція і стало взагалі важко зрозуміти, хто головний і за що відповідальний. А у нас завжди, коли багато відповідальних, у підсумку не відповідальний ніхто. Хотілося б, щоб відбувся розподіл відповідальності, і ми всі до цього дійшли.

Так новий закон «Про столицю», наскільки відомо, давно вже готовий. Що ви збираєтесь нове готувати?

Так, він готовий, уже навіть вийшов із комітету, просто після початку повномасштабного вторгнення його не пускали до сесійної зали. Я готовий переглянути його на комітеті, якщо члени ТСК скажуть, що певні речі там треба змінити, і це буде консенсусне рішення, яке дозволить пройти залу. Але якщо там не буде рішення і ми знову почуємо політичні гасла, які чули від деяких колег під час голосування за створення комісії, то потім після ТСК ми будемо вже діяти відокремлено. Але я хотів би, щоб це був баланс політичних думок. Наразі є готовність той законопроєкт, який раніше виносився «Слугою народу», відкоригувати, враховуючи пропозиції, зокрема, членів ТСК від інших політичних сил.

Ну, не може бути такого, що в тебе паралельно існує КМДА та КМВА

Хто входить до латентних «захисників» Кличка? Люди в групі «Відновлення України», наприклад, представляють інтереси деяких впливових забудовників у столиці…

На щастя чи на жаль, я не контактую ані в повсякденному, ані в робочому житті з цією депутатською групою. От, наприклад, пан Сергій Алєксєєв, який делегований «Європейською солідарністю», точно є наближеним до Віталія Володимировича. Але я не бачу проблеми в тому, що його делеговано до складу тимчасової комісії. Тільки за щастя матиму працювати із чудовим юристом паном Алєксєєвим навколо законодавчих ініціатив, якщо це буде корисно для Києва.

І все ж – чому ідея цієї ТСК матеріалізувалася тільки зараз, хоча битва між центральною владою та київською командою триває вже кілька років? Невже тільки через метро?

Умовна напруга, у тому числі, між нашим комітетом і Київською міською владою дійсно тривала, напевно, з осені 2019-го року після перших спроб врегулювати законодавство про столицю, з кінця 2021-го року ми з відомих причин цю тему відклали. Але якщо ми протягом цього року не врегулюємо питання системи управління в місті, то, напевно, його не врегулюють і протягом найближчих років п'яти. Тому вже зараз або ніколи.

Павло Вуєць, «Главком»