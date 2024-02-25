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Наживо. Пресконференція президента України Володимира Зеленського

Надія Карбунар
glavcom.ua
Наживо. Пресконференція президента України Володимира Зеленського
Глава держави планує обговорити досягнення цілей України у війні
фото: glavcom.ua

Глава держави планує обговорити досягнення цілей України у війні, розвиток оборонних сил, економіку та мир

У Києві проходить форум «Україна. Рік 2024». В межах цього заходу –пресконференція президента Володимира Зеленського.

Глава держави планує обговорити досягнення цілей України у війні, розвиток оборонних сил, економіку та мир.

Основні теми: робота українського оборонно-промислового комплексу, забезпечення економічного зростання та інтеграції України до світових ринків, реалізація Української формули миру, гарантії безпеки для України та захист життів наших людей.

Нагадаємо, напередодні прессекретар президента анонсував масштабну конференцію за участю військово-політичного керівництва країни. Заплановано участь прем'єра, спікер парламенту, керівників спецслужб та низки міністрів.

Як відомо, 19 грудня Володимир Зеленський проводив підсумкову пресконференцію. У матеріалі «Главкома» можна прочитати головні тези.

Теги: Україна робота

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