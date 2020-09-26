Рибні браконьєри завдали Україні збитків на 62 млн гривень



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Органи рибоохорони за січень-серпень виявили понад 33 тис. правопорушень

Рибоохорона відзвітувала про перевірки за вісім місяців

Рибоохоронні патрулі і органи рибоохорони за січень-серпень виявили понад 33 тис. правопорушень, які завдали державі збитків на 62 млн гривень.

Як повідомила пресслужба Державного агентства рибного господарства, з них 31% порушень (понад 10 тис.) є грубими.

«Завдяки роботі державних інспекторів виявлено порушень більш ніж на 62 млн грн збитків. З них 37 млн гривень зафіксувало Азовське басейнове управління, 7 млн гривень – Луганський рибпатруль, 2,3 млн гривень – Київський рибпатруль, 2,1 млн грн – Черкаський рибпатруль і 2 млн грн – Чорноморське басейнове управління», – йдеться в повідомленні.

Під час рибоохоронних рейдів державні інспектори вилучили у порушників майже 97 тонн водних біоресурсів та 38,6 тис. одиниць заборонених знарядь лову. Затримано 982 транспортних засоби.

За цей період складено і направлено до судів понад 11,7 тис. справ для притягнення порушників до адміністративної відповідальності, з них 146 справ – для відкриття кримінальних проваджень.

Нагадаємо, 30 березня, працівники поліції Київщини виявили порушення на узбережжі Канівського водосховища поблизу с. Старе. Невідомі здійснили незаконний вилов риби за допомогою сіток.

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