На очах у всього пляжу. Як браконьєри ставлять сітки на Джарилгачі
Тут годуються дельфіни, тут вони щодня ходять у пошуках їжі
Браконьєри у раю.
Кожного вечора на очах у всього пляжу Джарилгача ставлять сітки, покриваючи ними узбережжя на кілометри. Кожного ранку знімають з уловом.
Це - місце, де годуються дельфіни, де вони щодня ходять у пошуках їжі. Мабуть, чи не єдине таке місце в нашій танучій країні, де ці тварини так близько підходять до берега.
Джерело: блог Ігоря Луценка
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.