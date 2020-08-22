На очах у всього пляжу. Як браконьєри ставлять сітки на Джарилгачі

Ігор Луценко Народний депутат 8 скликання

Ігор Луценко

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Тут годуються дельфіни, тут вони щодня ходять у пошуках їжі

Браконьєри у раю.

Кожного вечора на очах у всього пляжу Джарилгача ставлять сітки, покриваючи ними узбережжя на кілометри. Кожного ранку знімають з уловом.

Це - місце, де годуються дельфіни, де вони щодня ходять у пошуках їжі. Мабуть, чи не єдине таке місце в нашій танучій країні, де ці тварини так близько підходять до берега.

Джерело: блог Ігоря Луценка

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