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    Думки вголос

    На очах у всього пляжу. Як браконьєри ставлять сітки на Джарилгачі

    • Ігор Луценко

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    На очах у всього пляжу. Як браконьєри ставлять сітки на Джарилгачі

    Тут годуються дельфіни, тут вони щодня ходять у пошуках їжі

    Браконьєри у раю.

    Кожного вечора на очах у всього пляжу Джарилгача ставлять сітки, покриваючи ними узбережжя на кілометри. Кожного ранку знімають з уловом.

    Це - місце, де годуються дельфіни, де вони щодня ходять у пошуках їжі. Мабуть, чи не єдине таке місце в нашій танучій країні, де ці тварини так близько підходять до берега.

    Джерело: блог Ігоря Луценка

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    екологія тварини браконьєр
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