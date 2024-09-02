Рятувальники ліквідовують наслідки ранкової російської атаки на Київ (фото)

Вогнеборці ліквідували загоряння біля входу однієї зі станцій метро

У Києві рятувальники працюють у різних районах столиці, аби ліквідувати наслідки ворожої атаки. Про це повідомляє МВС України.

У Святошинському районі горіли чотири автомобілі, пожежу ліквідували. За іншою адресою горить двоповерхова будівля складського приміщення на площі 700 кв. м.

Крім того, вогнеборці ліквідували загоряння біля входу однієї зі станцій метро. Горів пункт приймання вторсировини.

У Голосіївському районі пошкоджено корпус котельні одного із закладів освіти. Пожежу ліквідовано.

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Рятувальники ліквідовують наслідки ранкової російської атаки фото: МВС України

У Шевченківському районі надзвичайники ліквідували загоряння на площі 400 кв. м. Триває розбір конструкцій.

Нагадаємо, цієї ночі російській війська завдали чергового ракетного удару по Києву. Удар був комбінований – крилатими та балістичними ракетами. Крилаті ракети, (потенційно Х-101) найпевніше, були випущені близько третьої ночі з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Саратовської обл., РФ. На Київ ці ракети заходили після складних маневрів, з південного напрямку. Одночасно з підльотом до столиці крилатих ракет, ворог випустив по Києву і передмістю балістичні ракети KN-24/Іскандер-М. До цього всього, за його словами, додався один ударний БпЛА.