Ракетний удар по Києву: влада повідомила деталі

ППО знищила понад десяток крилатих ракет, близько десятка балістичних та ударний безпілотник

Цієї ночі російській війська завдали чергового ракетного удару по Києву. Удар був комбінований – крилатими та балістичними ракетами. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

«Крилаті ракети, (потенційно Х-101) найпевніше, були випущені близько третьої ночі з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Саратовської обл., РФ. На Київ ці ракети заходили після складних маневрів, з південного напрямку. Одночасно з підльотом до столиці крилатих ракет, ворог випустив по Києву і передмістю балістичні ракети KN-24/Іскандер-М», – розповів Попко.

До цього всього, за його словами, додався один ударний БпЛА. Силами та засобами протиповітряної оборони в повітряному просторі столиці було знищено понад десяток крилатих ракет, близько десятка балістичних та ударний безпілотник. Ворог запустив дуже велику кількість балістичних ракет одночасно.

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, екстрені служби працюють у Святошинському, Голосіївському та Шевченківському районах. Станом на 06:25 до медиків за допомогою звернулися двоє дорослих – одного з них госпіталізували.

Так, за попередньою інформацією, у Святошинському районі на одному з місць падіння уламків горіли чотири автомобілі, наразі пожежу ліквідували.

Крім того, в Святошинському районі сталася пожежа у двоповерховій нежитловій будівлі. Пошкоджено МАФи поблизу станції метро «Святошин», а також вікна будівлі станції метрополітену. Станція працює.

У Голосіївському районі пошкоджений корпус котельні. Пожежу ліквідували.

У Шевченківському районі сталося загоряння на території одного з підприємств.

Як повідомлялося, уранці 2 вересня ворог атакував Київ ракетами. Після низки гучних вибухів екстрені служби попрямували до кількох районів столиці.