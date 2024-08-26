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Мер Хмельницького повідомив про наслідки масованої атаки РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Мер Хмельницького повідомив про наслідки масованої атаки РФ
Російські загарбники знову атакували Україну ракетами
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Російські сили пошкодили житлові будинки та автомобілі в Хмельницькій громаді

Росіяни вчергове здійснили масовану атаку на Хмельниччину. Зокрема, окупанти пошкодили обʼєкти енергетичної інфраструктури. Про це повідомив мер Хмельницького Олександр Симчишин.

«Зважаючи на загальну ситуацію в усій енергосистемі ситуація доволі складна. На разі, усі служби працюють над ліквідацією наслідків ударів терористів», – каже він.

Як зазначив Симчишин, вже забезпечено водопостачання та роботу каналізаційного господарства в автономному режимі. Проводяться усі відповідні заходи із відновлення електропостачання.

«Електроенергія зʼявлятиметься поступово. Рух тролейбусів обмежено», – додав він.

За словами мера, жертв і постраждалих від атак РФ в громаді немає. Натомість пошкоджено житлові будинки, автомобілі.

Нагадаємо, російські загарбники знову атакували Україну ракетами та безпілотниками. Цього разу під прицілом окупантів опинилася енергетика.

Так, російські загарбники атакували цивільну інфраструктуру Полтавської області. Відомо про п’ятьох травмованих.

Також внаслідок ворожої атаки ушкоджено обʼєкт інфраструктури в Луцьку. Наразі відомо про одного загиблого.

Вранці російський агресор масовано атакував Дніпропетровську область. За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинув 69-річний чоловік.

Крім того, внаслідок атаки РФ по Одещині є четверо поранених.

До слова,  на Житомирщині під час масованої ракетної атаки постраждали житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури. За попередніми даними, загинула жінка.

Як повідомлялося, «Укренерго» надало розпорядження ДТЕК ввести екстрені відключення світла.

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Теги: енергетика відключення світла електроенергія Хмельницький обстріл війна

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