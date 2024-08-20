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Удар по дитячому кафе у Малокатеринівці на Запоріжжі: загинув 15-річний хлопець

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Удар по дитячому кафе у Малокатеринівці на Запоріжжі: загинув 15-річний хлопець
Російський боєприпас влучив поруч з торговельним кіоском
фото: Офіс генерального прокурора

Підліток помер під час реанімаційних заходів

Одна дитина загинула та четверо поранено внаслідок ворожого удару по дитячому кафе на Запоріжжі. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, 20 серпня близько 17:40 війська РФ здійснили обстріл передмістя Запоріжжя.

Внаслідок влучання ворожого снаряду в обʼєкт відпочинку, розташованого поблизу дитячого майданчика села Малокатеринівки Запорізького району, поранено 18-річну дівчину та четверо дітей 11, 14, 15 та 17 років. Під час реанімаційних заходів 15-річний хлопець помер.

Наслідки обстрілу РФ
Наслідки обстрілу РФ
фото: Офіс генпрокурора

Дані щодо потерпілих уточнюються.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, російські війська влучили у дитяче кафе в Запорізькій області. Внаслідок російського обстрілу є троє поранених дітей, одна із них в тяжкому стані. Про це заявив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

До слова, у ніч на 20 серпня у Тернопільській області під час повітряної тривоги сталася пожежа. Ворог завдав удару по промисловому об'єкту.

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Теги: Запоріжжя обстріл прокурор розслідування злочини проти людяності дитина

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