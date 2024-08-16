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Коли розпочнеться активна фаза будівництва метро на Виноградар: названо терміни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Коли розпочнеться активна фаза будівництва метро на Виноградар: названо терміни
За словами чиновника КМДА, компанія, яка виконуватиме роботи зарекомендувала себе на аварійно-відновлювальних роботах на перегоні між станціями метро «Деміївська» – «Либідська»
фото з відкритих джерел

За словами директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, метро на Виноградар може бути реалізоване за 30 місяців

Активна фаза будівництва метро на Виноградар має розпочатися у жовтні. Про це заявив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.

КП «Київський метрополітен» уклало договір на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену в напрямку житлового масиву Виноградар із ТОВ «Група компаній «Автострада». Як зазначив Кандибор, умови договору не передбачають передплати. Компанія виконуватиме підрядні роботи власним коштом.

«І лише після перевірки державною експертизою якості виконаних робіт здійснюватиметься оплата. Наразі є низка питань щодо фіксування незавершених робіт, передачі будівельних майданчиків та обладнання новому підряднику. Нині триває оформлення всіх дозвільних документів, передбачених законодавством. Після цього, орієнтовно в жовтні, розпочнуться будівельні роботи. Основний об’єм припаде на 2025 рік», – повідомив Руслан Кандибор.

Як зазначив посадовець, 30% робіт уже виконані. Зокрема, при належному фінансуванні метро на Виноградар може бути реалізоване за 30 місяців. Однак терміни будівництва можуть збільшуватися з огляду на повномасштабну війну, інфляцію та людський фактор. Якщо підрядник відставатиме від строків, до нього застосовуватимуть штрафні санкції.

За словами чиновника, компанія, яка виконуватиме роботи зарекомендувала себе на аварійно-відновлювальних роботах на перегоні між станціями метро «Деміївська» – «Либідська».

Як повідомлялося, група компаній «Автострада» розпочне будівництво метрополітену від станції «Сирець» до житлового масиву Виноградар у Києві в найближчі місяці.

Нагадаємо, що у травні 2021 року «Автострада» вийшла із Національної асоціації дорожників України, а Максим Шкіль залишив посаду в асоціації. Відповідно до офіційного коментаря Максима Шкіля, опублікованого в засобах масової інформації, причиною виходу «Автостради» зі складу НАДУ стало те, що асоціація так і не змогла стати ефективним майданчиком для відстоювання та представлення інтересів українських дорожньо-будівельних компаній.

Проте історій, які дуже скидались на вдаване змагання під час відкритих торгів із ремонту доріг, за останні три роки було чимало. Тож саме серія скандалів, очевидно, змусила Максима Шкіля зректися посади віцепрезидента Асоціації. Проте бізнесу це аж ніяк не завадило. Навпаки «Автростада» почала показувати приголомшливі результати – за 2021 рік компанія Шкіля натендерила на дорогах 47 млрд грн і очолила список улюбленців Укравтодору. За даними видання «Наші гроші», успішність «Автостради» тісно корелюється з посиленням позицій голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Крім того, у статті «Главкома» «Велике будівництво» під час великої війни. Хто заробляє найбільше» йдеться, що компанія Шкіля чи не єдина дорожня компанія, якій під час війни вдалося єдиним платежем отримати більше мільярда гривень з бюджету. Це відбулося 15 листопада 2021 року. Служба автомобільних доріг у Чернігівській області перевела на рахунок «Автостради» цю суму у вигляді авансу на будівництво мосту через річку Десна, що на автодорозі Київ-Чернігів-Нові Яриловичі.

Теги: метро громадський транспорт КМДА Київ столиця

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