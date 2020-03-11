У Держприкордонслужбі досі не знають, які пункти закриють через карантин



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Сьогодні прем’єр-міністр заявив, що вже завтра, 12 березня, з 219 пунктів пропуску на кордоні працюватимуть лише 49

Державна прикордонна служба не знає, які саме прикордонні пункти планує закрити Кабмін у межах заходів для недопущення поширення коронавірусу.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко.

«Це буде затверджено рішенням уряду, тому зараз все це напрацьовується — всі ті, кроки, які були озвучені. Коли це буде, я думаю всім стане відомо, і Державна прикордонна служба у тому числі обов’язково про все це повідомить», — сказав він.

Нагадаємо, на брифінгу 11 березня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що вже завтра, 12 березня, з 219 пунктів пропуску на кордоні працюватимуть лише 49.

Тобто, за словами прем'єра, вже завтра більшість пунктів пропуску не працюватимуть, а які саме — невідомо.

До слова, раніше прикордонники показали, як проводять скринінг.

Також нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вважає, що нинішній спалах в світі хвороби, викликаної коронавірусом нового типу, є пандемією.

Глава ВООЗ заявив, що організація очікує збільшення кількості хворих і загиблих в найближчі дні і тижні.

Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.

Джерело: Громадське