У Держприкордонслужбі досі не знають, які пункти закриють через карантин
Сьогодні прем’єр-міністр заявив, що вже завтра, 12 березня, з 219 пунктів пропуску на кордоні працюватимуть лише 49
Державна прикордонна служба не знає, які саме прикордонні пункти планує закрити Кабмін у межах заходів для недопущення поширення коронавірусу.
Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко.
«Це буде затверджено рішенням уряду, тому зараз все це напрацьовується — всі ті, кроки, які були озвучені. Коли це буде, я думаю всім стане відомо, і Державна прикордонна служба у тому числі обов’язково про все це повідомить», — сказав він.
Нагадаємо, на брифінгу 11 березня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що вже завтра, 12 березня, з 219 пунктів пропуску на кордоні працюватимуть лише 49.
Тобто, за словами прем'єра, вже завтра більшість пунктів пропуску не працюватимуть, а які саме — невідомо.
До слова, раніше прикордонники показали, як проводять скринінг.
Також нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вважає, що нинішній спалах в світі хвороби, викликаної коронавірусом нового типу, є пандемією.
Глава ВООЗ заявив, що організація очікує збільшення кількості хворих і загиблих в найближчі дні і тижні.
Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.
Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.
Джерело: Громадське