  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Держприкордонслужбі досі не знають, які пункти закриють через карантин

    • Розсилка
    У Держприкордонслужбі досі не знають, які пункти закриють через карантин

    Сьогодні прем’єр-міністр заявив, що вже завтра, 12 березня, з 219 пунктів пропуску на кордоні працюватимуть лише 49

    Державна прикордонна служба не знає, які саме прикордонні пункти планує закрити Кабмін у межах заходів для недопущення поширення коронавірусу.

    Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко.

    «Це буде затверджено рішенням уряду, тому зараз все це напрацьовується — всі ті, кроки, які були озвучені. Коли це буде, я думаю всім стане відомо, і Державна прикордонна служба у тому числі обов’язково про все це повідомить», — сказав він.

    Нагадаємо, на брифінгу 11 березня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що вже завтра, 12 березня, з 219 пунктів пропуску на кордоні працюватимуть лише 49.

    Тобто, за словами прем'єра, вже завтра більшість пунктів пропуску не працюватимуть, а які саме — невідомо.

    До слова, раніше прикордонники показали, як проводять скринінг.

    Також нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вважає, що нинішній спалах в світі хвороби, викликаної коронавірусом нового типу, є пандемією

    Глава ВООЗ заявив, що організація очікує збільшення кількості хворих і загиблих в найближчі дні і тижні.

    Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня. 

    Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.

     

    Джерело: Громадське

    прикордонники Кабмін Держприкордонслужба хвороби карантин Денис Шмигаль ВООЗ коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ