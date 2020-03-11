Без паніки! Лікарі назвали дев’ять простих правил захисту від Covid-19



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Медики радять уникати стресу й паніки, адже тоді імунітет падає і організм втрачає здатність ефективно боротись із захворюваннями та інфекціями

Часто мити руки протягом 20 секунд із милом під проточною водою, використовувати антибактеріальні засоби для рук із вмістом спирту не менше 60%, а також уникати хворих людей - це найчастіші поради від лікарів, щоб захиститись від вірусів та інших інфекційних захворювань.

Медики дали кілька порад, які допоможуть кожному уберегтися від хвороби:

1. Введіть за правило не чіпати руками поручні в метро, ручки дверей, візків у супермаркетах - користуйтесь для цього серветками або рукавичками. Натискайте кнопки у ліфтах зігнутим пальцем, а двері притримуйте плечем або ліктем.

2. Мийте або дезінфікуйте руки щоразу після користування грошима, банківськими або іншими картками. Чистіть поверхню гаманця.

3. Витирайте мобільний телефон дезінфікуючими серветками - це один із найбрудніших предметів щоденного вжитку. Це ж стосується планшетів, клавіатури й мишки комп'ютера. Окрім вірусів, на поверхні може жити стафілокок, сальмонела, кишкова паличка та грибок.

4. Дезінфікуйте поверхні у домі, яких часто торкаєтесь: вимикачі світла, ручки дверей, холодильника, мікрохвильовки, плити, пульт від телевізора. Витирайте антибактеріальними засобами столи, спинки стільців.

5. Часто мийте туалет, ванну та раковину. Обробляйте поверхню дошки для нарізання, посуд і раковину після готування сирого м'яса, птиці й риби. Не залишайте випраний вологий одяг у пральній машинці довше, ніж на 30 хвилин - там також розмножуються мікроби.

6. Припиніть торкатись обличчя руками - цієї поради косметологів варто дослухатись і для зменшеня ризику занести інфекцію до рота, носа, очей або вух.

7. Добре провітрюйте приміщення на роботі й удома, уникайте скупчень людей, а замість цього проводьте більше часу на свіжому повітрі.

8. Намагайтесь уникати стресу й паніки - тоді імунітет падає, а організм втрачає здатність ефективно боротись із захворюваннями та інфекціями.

9. Ведіть здоровий спосіб життя, не паліть. Доведено, що саме курці мають найвищі шанси померти від COVID-19.

Також нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вважає, що нинішній спалах в світі хвороби, викликаної коронавірусом нового типу, є пандемією.

Глава ВООЗ заявив, що організація очікує збільшення кількості хворих і загиблих в найближчі дні і тижні.

Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.